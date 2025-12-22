Paramount a annoncé lundi avoir modifié son offre d'achat sur Warner Bros. Discovery (WBD) afin de prendre en compte certaines remarques formulées par sa cible la semaine passée, lorsque cette dernière avait rejeté sa proposition pour expliquer privilégier celle déposée par Netflix.
Dans un communiqué, le groupe de médias et de divertissement indique son offre publique d'achat - libellée à 30 dollars en numéraire pour chaque titre WBD - sera désormais assortie d'une garantie personnelle engagée par Larry Ellison, de manière irrévocable et à hauteur de 40,4 milliards de dollars du montant de l'offre.
A titre de rappel, le milliardaire américain est le père de David Ellison, l'actuel PDG de Paramount.
En parallèle, Paramount a indiqué avoir revu à la hausse, de 5 à 5,8 milliards de dollars, le montant des indemnités qui seraient versées à WBD en cas d'échec de l'offre.
Ces changements interviennent un peu moins d'une semaine après que WBD a affirmé que la garantie apportée par le trust de la famille Ellison n'était pas suffisante, celui-ci possédant pourtant la majorité du patrimoine de Larry Ellison, le fondateur d'Oracle et l'actionnaire de contrôle de Paramount, laissant entendre qu'une garantie personnelle de Larry Ellison pouvait constituer une solution.
Paramount fait néanmoins remarquer que WBD n'a jamais exigé de telles garanties dans le cadre de son accord conclu en vue d'un rachat par Netflix, dans des conditions que le groupe juge pourtant "moins favorable".
Ces annonces surviennent également alors que Netflix a annoncé lundi s'être refinancé à hauteur de 25 milliards de dollars auprès de ses banques dans le cadre du projet de rachat de Warner Bros, qui comprend les studios de cinéma et de télévision ainsi que HBO Max et HBO mais pas les réseaux de TV de WBD, pour un montant de plus de 82 milliards de dollars.
Lawrence (Larry) Ellison est le fondateur de la société de logiciels « Oracle Corporation » qui emploie aujourd'hui plus de 40000 personnes dans le monde, avec un chiffre d'affaires annuel de 9,5 milliards de dollars. Ellison, qui possède 26% de parts dans Oracle, est l'homme le plus riche de Californie et cinquième fortune mondiale dans le classement Forbes 2011.
En 1966, Ellison s'installe à Berkeley, en Californie. Il occupe différents postes dans l'informatique, principalement à la sauvegarde de données. Ellison continue à travailler avec des ordinateurs et s'initie à la programmation sur des machines IBM. C'est chez Ampex, une des nombreuses sociétés où il fait escale qu'Ellison rencontre Robert Miner et Edward Oates, avec qui il crée Oracle. Ensemble, ils se voient confier une mission d'envergure, concevoir la base de données de la CIA.
En 1977, persuadés que les bases de données peuvent être perfectionnées, les trois complices additionnent leurs talents pour tenter de créer la base de donnée idéale, celle qui peu afficher une capacité de stockage et une rapidité de fonctionnement supérieures à toutes les autres. Il fonde la société Software Development Laboratories qui devient deux ans plus tard RSI (Relational Software, Inc).
En 1982, l'entreprise emploie plusieurs dizaines de personnes réalisant un chiffre d'affaires de 2,4 millions de dollars. Grâce au marketing agressif mené par Ellison, ce chiffre est doublé chaque année avec une pointe à 55 millions de dollars quatre plus tard. En 1983 RSI devient Oracle corporation.
En 1986, Oracle fait ses débuts à Wall Street à l'ombre du géant Microsoft. La base de données conçue par Oracle séduit un nombre grandissant de clients comme des centrales de réservations, des chaines de magasins et des gros industriels en quête d'un outil de gestion performant.
Dans les années quatre-vingt dix, Oracle progresse tellement vite qu'elle est quasiment hors de contrôle. Ellison ayant peu d'expérience dans la gestion de ce niveau là s'attire les foudres de la SEC, l'autorité de régulation des marchés américaine, qui lui reproche de déclarer des recettes fictives et le contraint à ne comptabiliser que ce qui a été réellement encaissé. Acculé, Ellison se résout à faire appel à un directeur financier rompu à la gestion de la haute finance.
En 1997, Ellison élargit son champs d'action dans les logiciels d'application comme les logiciels de facturation et les outils bureautiques.
En 2003,Oracle lance une offre hostile sur son principal rival PeopleSoft, dirigé par Craig Conway, un ancien d'Oracle mais le département de la Justice donne un avis défavorable. En janvier 2004, Ellison démissionne de la présidence d'Oracle mais reste chef de la direction de l'entreprise. Il détient aujourd'hui 1,3 milliards d'actions dans l'entreprise.
Issu de la fusion entre Skydance Media, LLC et Paramount Global en août 2025, Paramount Skydance Corporation figure parmi les principaux groupes de médias et de divertissements mondiaux. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- production films et de contenus télévisés : films longs-métrages, films d'animation, séries télévisées, séries animées, films documentaires, etc. L'activité est assurée au travers des studios Paramount Pictures, Paramount Animation, Skydance Animation, Skydance Media, Skydance Productions, Skydance Sports, SHOWTIME/MTV Entertainment Studios, BET Studios, Awesomeness, Paramount Players, See It Now, CBS Studios et Nickelodeon Studios;
- diffusion en flux continu sur abonnements et gratuits : diffusion de vidéos à la demande (films, séries, programmes TV, etc.), diffusion en temps réel d'événements sportifs, de concerts, etc. via les plateformes de streaming Paramount+, Pluto TV et BET+ ;
- développement de jeux vidéo et de contenus immersifs : Skydance Games et Skydance Interactive ;
- diffusion de chaînes TV : exploitation des stations TV Paramount Television, CBS Television Network, CBS Stations et Skydance Television.
