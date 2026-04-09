Paramount Skydance a annoncé avoir finalisé la syndication de son prêt relais et sécurisé des financements permanents auprès d'un consortium de 18 banques. Le montant total de la dette engagée a été ramené à 49 milliards de dollars, contre 54 milliards auparavant. Cette structuration inclut notamment un prêt à terme de 5 milliards de dollars ainsi qu'une ligne de crédit renouvelable du même montant, tandis qu'une facilité de 3,5 milliards a été abandonnée.
L'ensemble des financements est garanti par les actifs du futur groupe fusionné, qui réunira Paramount Global, Skydance Media et Warner Bros Discovery. Cette opération, annoncée en février après une concurrence intense, notamment avec Netflix, doit être finalisée au troisième trimestre, sous réserve des autorisations réglementaires.
Avec une dette nette attendue proche de 80 milliards de dollars après la fusion, ce rapprochement illustre l'ampleur du pari stratégique engagé. Paramount cherche à redéfinir sa position dans l'industrie du divertissement et du streaming, dans un contexte de consolidation accélérée du secteur.
Issu de la fusion entre Skydance Media, LLC et Paramount Global en août 2025, Paramount Skydance Corporation figure parmi les principaux groupes de médias et de divertissements mondiaux. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- production films et de contenus télévisés : films longs-métrages, films d'animation, séries télévisées, séries animées, films documentaires, etc. L'activité est assurée au travers des studios Paramount Pictures, Paramount Animation, Skydance Animation, Skydance Media, Skydance Productions, Skydance Sports, SHOWTIME/MTV Entertainment Studios, BET Studios, Awesomeness, Paramount Players, See It Now, CBS Studios et Nickelodeon Studios;
- diffusion en flux continu sur abonnements et gratuits : diffusion de vidéos à la demande (films, séries, programmes TV, etc.), diffusion en temps réel d'événements sportifs, de concerts, etc. via les plateformes de streaming Paramount+, Pluto TV et BET+ ;
- développement de jeux vidéo et de contenus immersifs : Skydance Games et Skydance Interactive ;
- diffusion de chaînes TV : exploitation des stations TV Paramount Television, CBS Television Network, CBS Stations et Skydance Television.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.