Paramount Skydance attendu en hausse sur ses perspectives

L'action Paramount Skydance est attendue en forte hausse à Wall Street, au lendemain de la première publication trimestrielle du groupe depuis la finalisation de la fusion entre Paramount Global et Skydance Media, le 8 août dernier.



A cette occasion, le groupe de médias et de divertissement a indiqué anticiper pour l'exercice 2026 des revenus de 30 milliards de dollars, 'tirés par une accélération vigoureuse des revenus DTC (streaming) avec une rentabilité globale'.



'Au sein du DTC, nous nous attendons à une forte hausse de l'ARPU de Paramount+, résultant de notre changement de prix à venir et d'une évolution favorable du mix au sein de notre base d'abonnés', explique Paramount Skydance.



Il ajoute anticiper pour l'année prochaine un OIBDA ajusté de 3,5 MdsUSD, soit une marge de 11,7%, et accroitre sa cible de gains d'efficacité à un rythme d'au moins 3 MdsUSD, à comparer à 2 MdsUSD en estimation précédente.



Paramount Skydance revendique un chiffre d'affaires pro forma de 6,7 MdsUSD au titre de son 3e trimestre 2025, stable en comparaison annuelle, et anticipe entre 8,1 et 8,3 MdsUSD (soit +1 à +4% en comparaison annuelle) pour le 4e trimestre.