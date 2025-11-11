L'action Paramount Skydance est attendue en forte hausse à Wall Street, au lendemain de la première publication trimestrielle du groupe depuis la finalisation de la fusion entre Paramount Global et Skydance Media, le 8 août dernier.
A cette occasion, le groupe de médias et de divertissement a indiqué anticiper pour l'exercice 2026 des revenus de 30 milliards de dollars, 'tirés par une accélération vigoureuse des revenus DTC (streaming) avec une rentabilité globale'.
'Au sein du DTC, nous nous attendons à une forte hausse de l'ARPU de Paramount+, résultant de notre changement de prix à venir et d'une évolution favorable du mix au sein de notre base d'abonnés', explique Paramount Skydance.
Il ajoute anticiper pour l'année prochaine un OIBDA ajusté de 3,5 MdsUSD, soit une marge de 11,7%, et accroitre sa cible de gains d'efficacité à un rythme d'au moins 3 MdsUSD, à comparer à 2 MdsUSD en estimation précédente.
Paramount Skydance revendique un chiffre d'affaires pro forma de 6,7 MdsUSD au titre de son 3e trimestre 2025, stable en comparaison annuelle, et anticipe entre 8,1 et 8,3 MdsUSD (soit +1 à +4% en comparaison annuelle) pour le 4e trimestre.
Issu de la fusion entre Skydance Media, LLC et Paramount Global en août 2025, Paramount Skydance Corporation figure parmi les principaux groupes de médias et de divertissements mondiaux. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- production films et de contenus télévisés : films longs-métrages, films d'animation, séries télévisées, séries animées, films documentaires, etc. L'activité est assurée au travers des studios Paramount Pictures, Paramount Animation, Skydance Animation, Skydance Media, Skydance Productions, Skydance Sports, SHOWTIME/MTV Entertainment Studios, BET Studios, Awesomeness, Paramount Players, See It Now, CBS Studios et Nickelodeon Studios;
- diffusion en flux continu sur abonnements et gratuits : diffusion de vidéos à la demande (films, séries, programmes TV, etc.), diffusion en temps réel d'événements sportifs, de concerts, etc. via les plateformes de streaming Paramount+, Pluto TV et BET+ ;
- développement de jeux vidéo et de contenus immersifs : Skydance Games et Skydance Interactive ;
- diffusion de chaînes TV : exploitation des stations TV Paramount Television, CBS Television Network, CBS Stations et Skydance Television.
