Paramount Skydance a entamé mercredi une vaste restructuration en supprimant environ 1.000 postes, première étape d’un plan qui pourrait concerner jusqu’à 2.000 emplois. Ce mouvement s’inscrit dans le cadre des transformations annoncées après la fusion entre Paramount et Skydance finalisée en août, avec pour objectif une réduction des coûts de plus de 2 milliards de dollars. Le PDG David Ellison a justifié ces décisions par la nécessité d’adapter l’organisation aux priorités stratégiques de la nouvelle entité.

Ces coupes concernent l’ensemble du groupe, y compris les chaînes CBS, les services de télévision payante et les studios de cinéma. Elles visent notamment à éliminer les doublons issus de la fusion et les fonctions non alignées avec la nouvelle orientation de l’entreprise. Ellison a reconnu l’impact humain de ces mesures, tout en affirmant qu’elles sont indispensables pour bâtir une entreprise tournée vers l’avenir.

Ces licenciements s’ajoutent à plusieurs vagues déjà réalisées sous l’ancien management, dont une réduction de 15% des effectifs en 2024, suivie de nouvelles coupes en juin. Paramount Skydance n’est pas isolée : dans un secteur des médias en pleine mutation, les groupes doivent faire face au recul de la télévision linéaire et à un environnement publicitaire plus contraint, poussant à des restructurations similaires dans toute l’industrie.