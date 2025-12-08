Paramount Skydance a annoncé lundi une offre publique hostile sur Warner Bros. Discovery, proposant 30 dollars par action en numéraire. Cette tentative intervient quelques jours après l’accord signé entre Netflix et WBD pour le rachat du studio Warner Bros. et de la plateforme HBO Max, valorisé à 72 milliards de dollars. Contrairement à Netflix, Paramount cherche à acquérir l’intégralité de Warner Bros. Discovery, y compris ses chaînes câblées comme CNN et TNT Sports, récemment exclues de la transaction avec Netflix.

L’offre de Paramount, identique à celle rejetée précédemment par le conseil d’administration de WBD, sera directement soumise aux actionnaires. Elle est soutenue financièrement par la famille Ellison, RedBird Capital, et un consortium de prêteurs mené par Bank of America, Citi et Apollo Global Management, avec 54 milliards de dollars d’engagements en dette. Paramount met en avant un processus réglementaire qu’il estime plus fluide, notamment en raison de sa taille plus modeste et de relations jugées plus favorables avec l’administration Trump.

Selon CNBC, l’administration présidentielle actuelle se montre réservée quant à la fusion Netflix–WBD, évoquant des risques accrus de concentration dans le secteur du streaming. Le président Donald Trump a déclaré que l’opération pourrait faire face à des obstacles liés à la domination du marché. Dans ce contexte, l’offre hostile de Paramount Skydance, qui affirme agir dans l’intérêt des actionnaires en maintenant l’intégrité du groupe, relance la bataille autour de l’un des derniers grands studios indépendants d’Hollywood. A l’ouverture de Wall Street, l’action WBD progresse de 6%, Paramount Skydance de près de 3%, tandis que Netflix fléchissait légèrement.