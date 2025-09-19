Paramount Skydance travaille sur une proposition de rachat de Warner Bros. Discovery, évaluée entre 22 et 24 dollars par action, selon des sources relayées par CNBC. Cette fourchette reste pour l’instant spéculative et le calendrier de l’opération pourrait être plus long que prévu. L’offre serait majoritairement constituée de liquidités, entre 70% et 80%, avec le soutien financier de Larry Ellison, cofondateur d’Oracle et père de David Ellison, PDG de Paramount Skydance. Le reste de la transaction pourrait se faire en actions.

Vendredi matin, l’action Warner Bros. Discovery s’échangeait autour de 19 dollars, en hausse d’environ 1,5%. La semaine précédente, CNBC avait déjà indiqué que Paramount Skydance préparait une offre en numéraire d’envergure. Celle-ci viserait à éviter un éventuel démantèlement du groupe et à donner naissance à un acteur majeur des médias regroupant réseaux de télévision payante, droits sportifs et deux studios d’importance.

De son côté, Warner Bros. Discovery poursuit sa propre réorganisation. Le groupe a récemment annoncé un projet de scission de ses activités de réseaux de télévision internationaux, qui seraient séparées de son pôle streaming et studios. Cette évolution pourrait peser dans les négociations et influencer la structuration finale d’une éventuelle opération.