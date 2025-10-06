Paramount Skydance a officialisé lundi le rachat du média en ligne The Free Press, fondé par Bari Weiss, pour un montant estimé à 150 millions de dollars. Cette acquisition s’accompagne d’un changement majeur à la tête de CBS News, avec la nomination de Weiss au poste de rédactrice en chef. Le média numérique, lancé en 2021, sera intégré à CBS News dans le cadre de la stratégie de convergence éditoriale menée par Paramount.

The Free Press revendique 1,5 million d’abonnés, dont plus de 170000 abonnés payants. Connue pour sa ligne indépendante, la publication avait été fondée par Bari Weiss après son départ du New York Times en 2020. Elle y occupait un poste à la rubrique opinion avant de quitter le journal pour divergences éditoriales. Weiss pilotera désormais les orientations éditoriales de CBS News et supervisera l’ensemble des plateformes d’information du groupe.

Cette décision s’inscrit dans la politique de transformation engagée par le PDG David Ellison depuis la fusion entre Paramount et Skydance en août. Elle marque une volonté de renouveler les formats et les contenus proposés par CBS News, tout en misant sur des figures médiatiques fortes pour affirmer l’identité du groupe dans un paysage médiatique en recomposition.