FDJ fait savoir que sa marque de paris sportifs, ParionsSport, a prolongé son partenariat avec le PSG jusqu'en 2028, conservant ainsi son statut de Partenaire premium du club, partenariat initié en 2022.
Ce renouvellement intervient après une saison 2024-2025 marquée par un quintuplé historique du PSG, qui a généré pour ParionsSport le plus de gains redistribués aux parieurs. L'accord prévoit un renforcement de la visibilité de la marque au Parc des Princes, avec des points de vente événementiels et des animations en 'fan zones'.
De nouvelles activations sont annoncées : tapis 3D, programme expérientiel d'avant-match et accès à des légendes du club. Patrick Buffard, Directeur Loterie France et paris sportifs en réseau de FDJ UNITED, souligne la volonté de 's'inscrire dans la durée aux côtés d'un club emblématique'.
ParionsSport (FDJ) prolonge son partenariat avec le PSG jusqu'en 2028
Publié le 15/09/2025 à 12:36
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager