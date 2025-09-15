FDJ UNITED est un champion européen des jeux d'argent et de hasard, avec un large portefeuille de marques iconiques et une excellence technologique reconnue. Fort de plus de 5 000 collaborateurs et présent dans une quinzaine de marchés régulés en Europe, le Groupe propose une offre de jeux diversifiée et responsable, sous droits exclusifs et en concurrence : jeux de loterie en France et en Irlande, dans un large réseau de points de vente et en ligne, paris sportifs en point de vente en France et jeux en ligne en concurrence (paris sportifs et hippiques, poker et casino en ligne, sur les marchés où ces activités sont autorisées). Le groupe FDJ UNITED inscrit la responsabilité au coeur de sa stratégie et promeut une pratique récréative du jeu d'argent. Le groupe FDJ UNITED est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJU) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.