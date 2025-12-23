Paris : 20ème séance de stagnation après plusieurs statistiques US

La Bourse de Paris est littéralement figée autour de -0,2% depuis 9H15 ce matin : le CAC aligne sa 20ème séance de stagnation au sein du corridor 8.050/8.150. Avec un pivot de 8.100Pts ce 23/12, la camisole algorithmique n'a jamais été aussi bien ajustée... et les volumes ne franchiront pas la barre du milliard d'ici 17H30.



Une 21ème séance de stagnation se profile demain avec une séance abrégée (9H/14H) avant de fermer pour le long week-end de Noël.



Le CAC40 fait un peu figure d'exception puisque l'E-Stoxo50 grappille 0,1%, dans le sillage de Francfort (le DAX fait le symétrique du CAC avec +0,2%).



A Wall Street, malgré un PIB tonitruant (revu à +4,3% au 3ème trimestre), les indices US affichent un immobilisme quasi parfait avec +0,10% pour le Dow" et +0,2% sur le Nasdaq et le "S&P"... de nouveaux records sont possibles sur le S&P500 et le "Dow" dès ce soir.



Pas de réaction tranchée avec les chiffres du PIB nettement meilleurs que prévus : croissance de 4,3% en rythme annualisé au troisième trimestre 2025, une accélération bien plus élevée qu'anticipé ( rapport retardé par la longue paralysie budgétaire qui a touché le pays du 1er octobre au 13 novembre).



Par rapport au deuxième trimestre, cela représente une hausse de 1,1%, tirée en particulier par une "accélération de la consommation", souligne l'agence statistique du ministère de l'Economie.



Peut-être le PIB est-il contrebalancé par le recul plus marqué de la confiance du consommateur américain s'est encore dégradée au mois de décembre.



L'enquête mensuelle publiée par le Conference Board.fait état d'une baisse de -2,8Pts à 89,1 ce mois-ci, un niveau inférieur au consensus de 91 après 92,9 en novembre, un chiffre meilleur qu'en octobre et qui témoignait de l'optimisme des ménages après la fin du "shutdown" des administrations fédérales il y a plus d'un mois.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle (sentiment vis-à-vis du marché de l'emploi) a chuté de 9,5 à 116,8 en décembre, celui de leurs anticipations s'est quant à lui maintenu à 70,7,



Bonne surprise côté production industrielle des Etats-Unis : elle s'est accrue de 0,2% en novembre, selon la Réserve fédérale.



Certains observateurs s'inquiètent de la situation de plus en plus tendue sur le marché des taux, qui raconte une toute histoire concernant les anticipations d'assouplissement monétaire des investisseurs.



Sur le marché obligataire, le taux du 10 ans américain, référence absolue de son univers, s'établit à presque 4,179% (+1,2Pts) alors qu'il ressortait en-dessous du seuil des 4% il y a encore deux mois (il a atteint 4,204% en séance, le "30 ans" a culminé à 4,8600%).



"Pour le S&P 500, l'enjeu principal n'est pas une baisse immédiate des taux par la Réserve fédérale, mais plutôt la stabilisation des taux d'intérêt réels et des rendements obligataires", estime ainsi Linh Tran, analyste marchés chez XS.com.



"Tant que ces derniers cessent de progresser et s'orientent graduellement à la baisse à moyen terme, les marchés d'actions peuvent conserver un soutien fondamental, même dans un contexte de ralentissement de la croissance économique", ajoute la professionnelle.



Du côté des changes, largement désertés à l'approche des fêtes de fin d'année, l'euro poursuit son redressement (+0,1%) face au dollar pour se traiter ce matin autour de 1,1780 dollar.



Sur les marchés obligataires européens, enfin une embellie avec -4Pts sur le Bund à 2,865%, et -5,6Pts sur nos OAT à 3,566%, -5,3Pts sur les BTP à 3,52%.



Les deux contrats de référence sur le pétrole sont stables après leur récente phase de rebond, due aux tentions entre les Etats-Unis et le Venezuela. Le Brent de mer du Nord est proche des 62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'effrite de 0,2% à 57,8,dollars.



L'or poursuit son ascension et gagne 1% au-delà de 4 500 dollars, établissant ainsi de nouveaux pics, une situation là encore assez inhabituelle sachant que les marchés d'actions sont au plus haut et que le métal précieux constitue habituellement une valeur refuge.