Paris : attend Wall Street dans un marché sans catalyseur

La Bourse de Paris est en hausse anecdotique vers 11h30, à 8110 points (+0,1%), soutenue par Safran et Euronext (0,9% chacun) mais freinée par EssilorLuxottica (-1,2%) et Michelin (-0,8%).



Restée portes closes hier pour Thanksgiving, Wall Street rouvrira aujourd'hui pour une séance écourtée de "Black Friday", une journée de promotions commerciales qui marque le début de la période des achats de fin d'année aux Etats-Unis.



À en croire les "futures" sur indices, la Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse dans des marchés qui s'annoncent là encore peu animés en l'absence de tout indicateur économique.



Les investisseurs pourraient cependant être amenés à favoriser le secteur de la distribution, traditionnellement le grand gagnant de la journée de "Black Friday", qui sert généralement de baromètre pour évaluer la santé de la consommation à l'approche de Noël.



La Fédération américaine du commerce de détail (NRF, National Retail Federation) prévoit qu'un nombre record de 186,9 millions d'Américains feront des achats cette année pendant le week-end de Thanksgiving, en comprenant le "Cyber Monday", qui le prolonge depuis quelques années.



Cela correspondrait à une hausse de 1,6% par rapport au chiffre de 183,4 millions de l'an dernier, qui marquait déjà une activité record.



Sur le front des statistiques, la croissance du PIB de la France en volume accélère au troisième trimestre 2025, puisqu'il augmente de 0,5% en rythme séquentiel, après +0,3% au trimestre précédent, selon l'Insee, qui confirme ainsi en 2e lecture son estimation initiale.



Toujours selon l'Insee (estimation provisoire), les prix à la consommation dans l'Hexagone ont augmenté de 0,9% en novembre 2025 par rapport à la même période un an auparavant, soit le même taux annuel qu'en octobre.



Cette stabilité de l'inflation s'expliquerait par un ralentissement des prix des services, tirés à la baisse par les services de communication, et par une diminution plus soutenue des prix des produits manufacturés.



Par ailleurs, les dépenses de consommation des ménages français en biens augmentent de nouveau en octobre 2025 sur un mois, de 0,4% en volume après +0,3% en septembre, selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Enfin, les chiffres du chômage n'ont que peu évolué en Allemagne au mois de novembre, confirmant la persistance de la faiblesse économique dans le pays ainsi que l'atonie du marché du travail, montrent des statistiques publiées vendredi par le Bureau fédéral du travail.



Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 26 000 sur le mois qui s'achève, pour atteindre 2 885 000, indique l'agence dans une note d'information.



À Londres, le Brent s'apprécie de 0,2%, à 63,5 USD le baril.

L'euro cède 0,2% face au billet vert et évolue autour des 1,157 USD.

Sur le compartiment obligataire, le rendement de l'OAT à 10 ans est à 3,41% pour un Bund de même échéance à 2,69%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, LVMH confirme qu'un acompte sur dividende de 5,50 EUR par action au titre de l'exercice 2025 sera mis en paiement le jeudi 4 décembre, conformément à ce qu'il avait annoncé lors de la publication de ses résultats semestriels en juillet dernier.



Laurent-Perrier publie un résultat net part du groupe en retrait de 8,7% à 23,1 millions d'euros au titre de son 1er semestre 2025-26, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle de 27,5%, contre 30,1% un an auparavant.



SMCP, détenteur des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, fait part du lancement d'un processus de cession de participations, détenues par GLAS ou par European TopSoho Sàrl (ETS), pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital.



Enfin, la Société de la Tour Eiffel (STE) a annoncé hier soir la signature d'un bail avec Sopra Steria pour la totalité de l'immeuble de bureaux EvasYon, situé dans le 3e arrondissement de Lyon, à proximité de la gare de Lyon Part-Dieu.