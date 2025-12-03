Paris : avance timidement dans le sillage incertain de Wall Street

La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,16% à 8087 points, bien aidée par Stellantis (+7,6%, porté par des anticipations de reprise aux Etats-Unis et le relèvement de "neutre" à "achat" de UBS), STMicro (+5,7%) et Airbus (+4%).



L'ambiance est aussi assez terne sur les autres places européennes avec -0,1% à Francfort et à Londres, et un Euro-Stoxx50 qui grappille péniblement 0,1%.



Outre-Atlantique, Wall Street évolue en ordre dispersé : -0,1% pour le Nasdaq, +0,1% pour le S&P500 et +0,4% pour le Dow Jones.



Les marchés avaient les yeux rivés sur les statistiques américaines aujourd'hui, après une longue période de disette provoquée par le "shutdown".

L'évolution du marché du travail US est devenue un enjeu majeur à une semaine du communiqué final de la FED : la question n'est plus de savoir si elle va baisser ses taux le 10 décembre (quasi-unanimité), mais si elle va continuer en 2026.



Les espoirs de poursuite du cycle d'assouplissement monétaire ont été ravivés par la destruction surprise de 32 000 emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis en novembre, une période où les embauches sont traditionnellement vigoureuses dans la distribution, en amont de Thanksgiving.



L'enquête mensuelle du cabinet ADP s'inscrit aux antipodes des anticipations (+10 000 postes) après les 47 000 créations d'emplois en octobre (chiffre révisé de 42 000 destructions de postes, soit 89 000 jobs d'écart, ce qui pose des questions sur la méthodologie et la fiabilité des données).



Par ailleurs, la croissance du secteur privé des Etats-Unis a finalement un peu décéléré en novembre, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui ressort à 54,2 en donnée définitive, révisé de 54,8 en estimation flash, et après 54,6 en octobre.



L'ISM des "services" présente un tableau plus positif : le secteur tertiaire a légèrement accéléré en novembre à 52,6 contre 52,4, avec une amélioration de l'emploi (contradictoire avec ADP), tandis que le rythme des nouvelles commandes a ralenti.

L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) précise que le sous-indice sur l'emploi est ressorti à 48,9 après 48,2, tandis que celui sur les nouvelles commandes chute lourdement, vers 52,9 après 56,2.Les prix acquittés par les entreprises du secteur sont ressortis à 65,4 contre 70 en octobre.



Dans la zone euro, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale s'est redressé pour un 6e mois consécutif, de 52,5 en octobre à 52,8 en novembre, pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2023, et dépassant sa moyenne historique (52,4).



Dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale a dépassé la barre des 50 et s'est ainsi établi en territoire positif pour la première fois depuis août 2024, passant de 47,7 en octobre à 50,4 en novembre.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans cède 1,4 point de base, à 4,074%, tandis que le "2 ans" efface 1,6 point, à 3,500%.



En Europe, l'OAT se détend symboliquement de -0,2 point à 3,491%, le Bund de -0,4 point vers 2,748%, le "10 ans" italien de -2 points vers 3,446% (l'écart entre le BTP et l'OAT se creuse à près de +5 points).



À Londres, le Brent gagne 1%, vers 63,1 USD. L'euro grappille 0,3% face au billet vert, à 1,166 USD. Du côté des "cryptos", le Bitcoin poursuit son rebond à 92 500 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus ne vise désormais plus qu'environ 790 livraisons d'avions commerciaux sur l'ensemble de l'année en cours, à comparer à un objectif précédent qui était de 820 livraisons.



L'avionneur est confronté à des problèmes de qualité des fournisseurs sur les panneaux du fuselage, affectant le flux de livraison de sa famille A320. Après avoir cédé près de 7% au cours des deux dernières séances, le titre reprend 4% aujourd'hui.



Eutelsat lâche 5,7% à Paris après que Softbank a annoncé hier vendre 36 millions de ses droits de souscription dans l'opérateur européen de satellites. L'offre de 36 millions de droits équivaut à environ 26 millions d'actions d'Eutelsat, soit près de la moitié de la participation actuelle de Softbank Group Capital. L'action Eutelsat atteint désormais son plus bas niveau depuis mi-juin.



Oddo BHF a dégradé son conseil sur le titre Guerbet, passant de "neutre" à "sous-performance", assorti d'un objectif de cours réduit de 18 à 14 euros.

Pour rappel, Guerbet a annoncé hier soir avoir reçu une mise en garde de la Food and Drug Administration (FDA) suite à une inspection menée au printemps 2025 sur son site de production de Raleigh, en Caroline du Nord, qui a révélé des problèmes de non-conformité nécessitant un plan de remédiation urgent.



De son côté, Safran a annoncé la création au Royaume-Uni de Safran Tech UK, son premier centre de recherche et technologie (R&T) basé hors de France, afin d'accompagner l'expansion de ses activités dans le pays où l'équipementier français est désormais le troisième acteur du marché aéronautique.



Enfin, Clariane annonce la cession, à la société immobilière belge Care Property Invest, d'un portefeuille composé des murs de 9 maisons de repos et de soins développées entre 2010 et 2025, et opérées par Korian Belgium.