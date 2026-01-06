Paris : avance vers ses sommets malgré les incertitudes à l'international

Après une matinée teintée de rouge, la Bourse de Paris a repris des couleurs en fin de séance pour conclure la journée sur un gain de 0,32%, à 8237 points, ce qui l'emmène à quelques encablures de son record historique de clôture du 21 octobre 2025 (8258 points). L'indice parisien profite notamment de la performance de STMicro (+5,3%), qui bénéficie, par extension, d'un relèvement des prévisions de Microchip Technology, lequel vient valider des "signes précoces positifs de reprise pour l'industrie".



Selon Oddo BHF, STMicroelectronics est le pair le plus proche de Microchip dans le segment des microcontrôleurs (MCU) à usage général, une exposition qui devrait favoriser un "rebond marqué" des ventes et des marges en 2026.



Le CAC profite aussi du rebond de EssilorLuxottica, qui s'arroge 5,2%, les marchés saluant l'engouement aux États-Unis autour des lunettes connectées Ray-Ban, engouement qui provoque pourtant un report du lancement mondial sur le Vieux Continent...



Louis Billon, en charge du dossier chez AlphaValue, évoque une réalité moins florissante. Selon lui, "Meta limite intentionnellement les ventes de ces lunettes dès le départ en raison de contraintes d'approvisionnement. De plus, des spécialistes du secteur soulignent que l'entreprise vend ces lunettes connectées à perte".



Si Paris est en vert, les autres places européennes ne sont pas en reste avec notamment +1,3% à Londres ou un plus modeste +0,16% à Francfort.Outre-Atlantique, Wall Street continue d'afficher sa confiance après l'intervention surprise des États-Unis à Caracas, qui a conduit à la chute et à la déportation du président vénézuélien : +0,4% pour le Dow Jones, +0,2% pour le S&P500 et +0,1% pour le Nasdaq.



Ce matin, les experts de la banque Mirabaud évoquent cette séquence géopolitique vénézuélienne comme "un signal stratégique structurant"."Elle s'inscrit dans une reconfiguration plus large de la politique étrangère américaine, marquée par un recentrage géographique, une hiérarchisation plus stricte des priorités et un recours assumé aux rapports de force lorsque des intérêts jugés vitaux sont en jeu."



Après la sidération liée à cette intervention, les Européens s'inquiètent des visées expansionnistes de Donald Trump sur le Groenland. Le Danemark a d'ores et déjà prévenu que si les États-Unis s'attaquaient à un pays de l'OTAN, ils signeraient en même temps la fin de l'Alliance. Un coût politique qui pourrait être difficile à supporter par Washington... espèrent les Européens.



En attendant des avancées sur ces dossiers, les investisseurs ont pu prendre connaissance cet après-midi des PMI aux États-Unis (52,7 contre 54,2 en novembre).

"L'activité des entreprises a continué de croître en décembre, clôturant un autre trimestre de croissance robuste, mais la résilience de l'économie américaine montre des signes de fissures. Les nouvelles commandes passées auprès des prestataires de services ont enregistré leur plus faible progression en 20 mois, ce qui, accompagné de la première baisse des commandes industrielles depuis un an, indique un affaiblissement généralisé de la croissance de la demande", a expliqué Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.



En outre, le PMI Composite aux États-Unis sur ce mois reste quasiment en ligne avec le consensus, soit 53.

Il y avait aussi ce matin plusieurs statistiques concernant le Vieux Continent : l'activité du secteur privé français marque le pas, passant de 50,4 en novembre à 50 en décembre.



Par ailleurs, sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,8% en décembre 2025, marquant ainsi un léger ralentissement après le taux annuel de 0,9% observé en novembre, d'après l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois.



En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite de S&P Global, qui prend en compte le secteur manufacturier et celui des services, est ressorti à 51,3 en décembre, contre 52,4 en novembre. Il était attendu à 51,5. Le PMI des services est passé de 53,1 à 52,7, contre un consensus de 52,6.



En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,5 en décembre contre 52,8 en novembre. Il était attendu à 51,9. Le PMI des services est passé de 53,6 à 52,4, contre un consensus de 52,6.



Sur le compartiment obligataire, le rendement du Bund à 10 ans se détend de -2,6Pts à 2,846%, celui de l'OAT de même échéance est à 3,56% (-2Pts).Les taux se dégradent en revanche aux États-Unis avec +2,8Pts à 4,196%, +2,6Pts sur le 30 ans à 4,880%.

À Londres, le baril de Brent évolue à 61,5 USD (-0,4%). L'euro cède 0,3% face au billet vert, autour de 1,168 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Carrefour annonce son entrée sur le marché éthiopien grâce à un accord de franchise avec Queens Supermarket PLC, filiale de Midroc Investment Group, concrétisant ainsi ses objectifs d'expansion internationale.



Airbus a annoncé mardi que la compagnie taïwanaise Starlux avait réceptionné le premier des 18 appareils A350-1000 qu'elle avait commandés au total, devenant ainsi le 11e exploitant au niveau mondial de la plus grande version du long-courrier de l'avionneur européen.



Maurel & Prom a finalisé l'acquisition d'une participation de 61% dans le permis gazier Sinu-9 en Colombie.



Appning, une marque de Forvia, s'associe à Microsoft pour lancer la nouvelle phase de leur collaboration, visant à intégrer Microsoft Foundry Tools, au sein de son écosystème.



Thales indique avoir sécurisé la nouvelle puce de sécurité post-quantique de Samsung Electronics (System LSI), qui a reçu la distinction "Meilleure Innovation Cyber" au Consumer Electronics Show, qui se tient du 6 au 9 janvier à Las Vegas.



ArcelorMittal annonce aujourd'hui avoir signé le 26 décembre 2025, avec EDF, un accord structurant pour la fourniture d'électricité de ses sites industriels en France. Ce contrat d'allocation de production nucléaire (CAPN) permet au producteur d'acier de bénéficier d'une quote-part de la puissance du parc nucléaire français pour une durée de 18 ans, avec des livraisons effectives depuis le 1er janvier 2026.



Enfin, Trigano affiche un chiffre d'affaires de 833,4 millions d'euros au titre de son 1er trimestre 2025-26, en croissance de 8,3% (dont 5,3% en organique), "dans un contexte de montée en puissance de la production de camping-cars".