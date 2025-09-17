Paris : cède un peu de terrain avant le probable virage monétaire aux Etats-Unis

Après avoir lâché 1% hier, la Bourse de Paris conclut la séance du jour sur un repli plus limité de 0,4%, à 7786 pts, freinée par BNP Paribas (-1,9%), Thales (-1,7%) ou encore Safran (-1,4%).



Les investisseurs sont maintenant suspendus aux annonces de la Fed, qui doit publier à 20h un communiqué à l'issue de deux jours de réunion du FOMC, son comité de politique monétaire, suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, les traders tablent avec une probabilité de l'ordre de 96% sur une baisse de taux de 25 points de base, les 4% restants envisageant une réduction plus agressive de 50 points.



Cet assouplissement pourrait par ailleurs se prolonger d'ici à la fin de l'année, puisque la probabilité d'une nouvelle baisse du coût du crédit en octobre est aujourd'hui estimée à près de 77%, et celle d'un autre geste au mois de décembre à quelque 71%.



'Il est peu probable que Powell s'engage sur un calendrier, des objectifs ou sur de futures réductions de taux, mais il pourrait bien indiquer la voie baissière dans laquelle les taux vont aller, en vue d'un retour vers une politique pouvant être qualifiée de neutre', indique Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.



'Si de telles remarques peuvent sembler a priori relativement anodines, elles représentent malgré tout un risque négatif pour les marchés, sachant que ces derniers intègrent un assouplissement de 75 points de base dès cette année et un retour à un taux terminal de 3% d'ici à la fin juin 2026, un niveau ambitieux qui semble presque impossible à atteindre', juge le stratège.



Depuis quelques semaines, les investisseurs redoutent par ailleurs que la Fed se résigne ce soir à annoncer une baisse de taux 'forcée' qui pourrait les contraindre à revoir leur scénario favorable, actuellement basé sur une conjoncture en mode 'Boucle d'or' ('Goldilocks'), c'est-à-dire une croissance ni trop rapide, ni trop lente, et à endosser l'hypothèse moins glorieuse d'une 'stagflation' (croissance faible et inflation tenace), actuellement privilégiée par certains.



'Toutes les baisses de taux ne se valent pas', rappelle Charu Chanana, la directrice des investissements chez Saxo.



'Si les mesures de soutien sont justifiées par une dégradation de la croissance ou des craintes de récession, alors les bénéfices des entreprises pourraient diminuer', souligne-t-elle. 'Dans ce cas, le soulagement au niveau des valorisations apporté par des taux d'intérêt moins élevés ne résisterait pas à la détérioration des fondamentaux', prévient la stratégiste.



'Certes, la Fed est actuellement en train de changer de braquet, mais ce sont l'inflation, la croissance et la situation politique qui détermineront la tendance sur les marchés', conclut-elle.



Dans ce contexte, Wall Street évolue pour l'heure sans direction : le Dow Jones se démarque avec +0,7% alors que le Nasdaq s'effrite de -0,5% dans le sillage de Nvidia, qui perd près de 3%, après que Pékin a interdit aux entreprises 'high tech' chinoises d'acheter les puces et GPU de l'Américain afin de privilégier les producteurs de puces locaux.



Sur le front des statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2% en août 2025, stable par rapport à juillet, selon Eurostat, qui révise ainsi en légère baisse son estimation rapide pour le mois d'août, qui était de 2,1%.



Aux Etats-Unis, le Département du Commerce fait état d'une chute de 8,5% des mises en chantier de logements en août 2025 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1 307 000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.



Enfin, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 415,4 millions de barils lors de la semaine du 8 septembre, signalant une baisse de 9,3 millions de barils par rapport à la semaine précédente.

Cette dernière statistique n'empêche pas le cours du Brent de se contracter vers 68 USD le baril à Londres (-0,7%).



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans reste figé vers 4,025/4,03%, tandis que son équivalent allemand de même échéance efface -2 points vers 2,6740%, contre -1 point vers 3,48% pour l'OAT française, donnant un 'spread' stable vers 80 points de base.

Sur le FOREX, l'euro évolue autour des 1,184 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sanofi fait savoir qu'il présentera des résultats de l'étude de phase 2a HS-OBTAIN montrant l'efficacité de son brivekimig dans le traitement de l'hidrosadénite suppurée lors du congrès EADV de Paris.



Safran annonce la signature d'un contrat de maintenance avec Singapore Airlines portant sur les composants de sa flotte Airbus A380. L'accord, conclu par Safran Electrical & Power, s'étend sur 7 ans avec une option de prolongation de 5 ans.



TotalEnergies a annoncé mercredi avoir signé quatre contrats de partage de production qui vont lui permettre de démarrer l'exploration sur quatre blocs situés au large des côtes du Libéria.



Enfin, Thales et IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne, ont signé un contrat de maintenance portant sur la flotte de 430 Airbus A320 et une commande future de plus de 800 A32X.