Paris : dans une phase d'attente en l'absence de Wall Street

La Bourse de Paris évolue en léger repli, vers 8085 points, aidée par Pernod Ricard (+1,4%) et Capgemini (+1,1%) mais freinée par Kering et Hermès (-1%) alors que les marchés US seront fermés aujourd'hui, pour cause de "Thanksgiving". Wall Street ne rouvrira que demain, pour la séance écourtée du "Black Friday".



Avant ce week-end prolongé, les marchés d'actions américains avaient réussi à aligner, hier, une quatrième séance consécutive de progression à la faveur de la perspective de plus en plus nette d'une nouvelle baisse de taux de la FED le 10 décembre prochain.



Au plus haut du jour, le S&P 500 s'est rapproché de moins de 90 points, soit environ 1,5%, de son plus haut absolu de 6920,3 points qui avait été établi à la fin du mois d'octobre.



Les marchés d'actions européens évoluent eux aussi à des niveaux proches de leurs records, quoique à des scores plus éloignés de leurs récents sommets que New York.



Le CAC reste encore à une certaine distance (3,6%) de son record inscrit il y a une quinzaine de jours, tout comme le DAX (5,5%) et l'EURO STOXX 50 (4,4%).



Mais le rétropédalage que les Bourses mondiales ont connu en novembre semble avoir préparé le terrain au fameux "rallye" de fin d'année.

Selon les données de Stock Trader's Almanac, décembre est classé comme le troisième meilleur mois pour le S&P 500, avec des rendements mensuels moyens compris entre 1,4% et 1,5%.



Du fait de la fermeture des marchés américains, l'agenda macroéconomique du jour s'annonce relativement maigre aujourd'hui, même si les investisseurs européens prendront connaissance dans la journée des "minutes" de la dernière réunion de la BCE qui, depuis trois réunions déjà, se déclare satisfaite de la situation présente, avec une inflation presque revenue à sa cible et une croissance économique modeste.



En attendant, l'humeur du consommateur allemand n'a pas beaucoup évolué à l'approche de la fin de l'année, indique une étude publiée jeudi qui confirme l'atonie de la première économie d'Europe, toujours dans l'attente des premières mesures de soutien mises en place par le gouvernement.



L'indice GfK du moral des ménages, calculé par le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) à partir des réponses d'un échantillon de 2000 individus, s'est amélioré de 0,9 point de pourcentage en perspective du mois de décembre, à -23,2 contre -24,1 pour novembre.



Sur le compartiment obligataire, l'OAT à 10 ans évolue autour de 3,41% pour un Bund de même échéance à 2,69%.

Le Brent est stable autour des 63,1 USD le baril à Londres. L'euro reste globalement stable face au billet vert, autour des 1,158 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Trigano publie un bénéfice net en chute de 36,1% à 239,4 millions d'euros au titre de son exercice 2025, soit 12,41 euros par action, et un bénéfice opérationnel courant en recul de 32,9% à 335,9 MEUR, pour un chiffre d'affaires en retrait de 6,8% à 3,66 MdsEUR.



Rémy Cointreau dévoile un résultat net part du groupe en recul de 31,3% (dont -16,2% en organique) à 63,1 millions d'euros pour son 1er semestre 2025-26, et un résultat opérationnel courant (ROC) de 108,7 MEUR, en baisse organique de 13,6%.



Kaleon, spécialiste de la valorisation, la préservation et la conservation du patrimoine historique et artistique italien et international, annonce le succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Milan et Euronext Paris avec une augmentation de capital de 16,5 millions d'euros (incluant la clause d'extension), pouvant être portée à 18 MEUR en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



Enfin, la plateforme IA agentique sécurisée Prisme.ai annonce un partenariat stratégique avec Bouygues Telecom pour alimenter le nouveau Studio IA, un environnement unifié qui structure et industrialise les usages d'IA pour les collaborateurs de l'opérateur.