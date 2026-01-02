Paris : début de séance positif malgré des indices PMI contrastés

La Bourse de Paris débute 2026 du bon pied : moins de deux heures après l'entame de séance, l'indice parisien s'arroge 0,4%, vers 8180 points, soutenu par STMicro (+3,4%), Stellantis (+2,1%) ou encore Safran (+1,9%).



Le CAC a achevé mercredi l'exercice 2025 sur un gain de 10,4%, largement surpassé par Londres (+21,5%) et Francfort (+23%), mais la performance de Paris reste honorable, notamment au regard des secousses politiques inédites qui ont agité l'Hexagone.



Pour 2026, les stratèges s'attendent toujours à une croissance mondiale robuste quoique hétérogène, avec les États-Unis et la Chine comme principaux moteurs.



Les actifs risqués devraient poursuivre leur ascension, à l'instar de l'intelligence artificielle. La planète finance restera néanmoins très attentive au départ de Jerome Powell, et surtout à l'identité de son successeur à la tête de la Fed. Sur le plan économique, la maîtrise de l'inflation et la trajectoire de la politique monétaire des banques centrales seront des facteurs clés sur les marchés.



L'année sera aussi marquée par les élections de mi-mandat aux États-Unis, ainsi que par un certain nombre de dossiers qui continuent d'inquiéter la communauté internationale : Soudan, Russie/Ukraine, Chine/Taïwan, Israël/Palestine, guerre commerciale Pékin/Washington...



Dans ce contexte, le CAC évolue à courte distance de son plus haut absolu de 8314 points, qui avait été atteint au cours de la séance du 13 novembre 2025, ce qui est susceptible d'interroger sur les niveaux de valorisation actuels.



Les initiatives pourraient ainsi être limitées avant la nouvelle saison des résultats, qui débutera au cours des prochaines semaines.



Sur le front des statistiques, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est enfoncé enzone de contraction, passant de 49,6 en novembre à 48,8 en décembre, signalant une détérioration accrue de la conjoncture du secteur.



De son côté, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, calculé par S&P Global, repasse en zone d'expansion et signale même la plus forte amélioration de la conjoncture depuis juin 2022. Il se redresse de 47,8 en novembre à 50,7 en décembre.



Enfin, au mois de décembre, le marché français des voitures particulières neuves a reculé de 5,84% par rapport à la même période un an plus tôt, à 172 927 immatriculations, malgré un jour ouvré de plus. En ce qui concerne les véhicules utilitaires légers, 33 434 ont été immatriculés le mois dernier, soit une très légère progression de 0,65%. En comptant les véhicules particuliers et les utilitaires légers, le marché hexagonal a connu un repli de 4,85%, à 206 361 en décembre.



Sur le compartiment obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans est stable à 2,86%, l'OAT de même échéance affiche un rendement de 3,57% (+1 pt).



De son côté, l'euro, qui avait progressé de plus de 14% face au dollar l'an dernier, se maintient ce matin autour du seuil de 1,172 face au billet vert (-0,2%).

Grand gagnant de l'exercice 2025, l'or reprend sa trajectoire haussière et avance de 1,6% à 4385 USD l'once, après les quelques prises de bénéfices qui avaient caractérisé la période de la trêve des confiseurs.



Le baril de Brent de la mer du Nord recule de 0,5% à près de 60,6 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Michelin a annoncé vendredi avoir conclu des accords en vue de faire l'acquisition de deux spécialistes américains des tissus enduits et des textiles techniques, avec l'objectif de renforcer ses activités de composites polymères via son expansion sur de nouveaux marchés.



Voltalia annonce le début de la construction du complexe stratégique d'Artemisya - stockage (100 mégawatts / 200 mégawattheures) et éolien (100 mégawatts) - en Ouzbékistan, premier complexe de ce type en Asie centrale, combinant solaire, éolien et stockage.



Casino annonce la cession à 2S Retail, effective ce jour, de la société 3C Cameroun, exploitant 7 points de vente sous enseigne "BAO Cash & Carry", dont 5 magasins intégrés à Douala et 2 magasins exploités en franchise à Nkongsamba et Limbé.



Valneva et le Serum Institute of India (SII), société du groupe Cyrus Poonawalla, indiquent avoir décidé de mettre fin à leur accord de licence pour le vaccin à injection unique contre le chikungunya de Valneva, lui permettant d'en récupérer l'intégralité des droits.



