Paris : en léger repli avant de nouveaux indicateurs américains

La Bourse de Paris débute la séance en léger repli jeudi matin, les investisseurs se positionnant en vue de la publication de nouveaux indicateurs économiques aux Etats-Unis, après un début de semaine marqué par un retour des interrogations concernant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. L'indice CAC40 abandonne 0,5% vers 7791 points.



Le soulagement qui avait suivi l'annonce, la semaine dernière, de la première baisse de taux de la Fed cette année a laissé place, au cours des derniers jours, à une certaine aversion au risque alors que les déclarations prudentes faites mardi par Jerome Powell semblent plaider pour un ralentissement des mesures d'assouplissement à venir.



Sont venus s'ajouter à ce climat d'incertitude les ajustements traditionnels de portefeuilles qui marquent la fin de trimestre, les craintes d'un nouveau 'shutdown' aux Etats-Unis, la posture plus sévère adoptée par Donald Trump à l'égard de la Russie et un indice Ifo décevant en provenance d'Allemagne.



Les opérateurs en ont profité pour reprendre leur souffle, tout particulièrement du côté de Wall Street où l'indice S&P 500 n'a maintenant plus essuyé de correction journalière supérieure à 2% depuis plus de trois mois, toujours porté par les solides résultats d'entreprise, des statistiques toujours robustes et les anticipations entourant les futures initiatives de soutien de la banque centrale américaine.



Les intervenants attendent désormais de prendre connaissance d'une nouvelle salve d'indicateurs, avec l'espoir que ceux-ci fassent office de catalyseurs pour les marchés



La séance de jeudi sera principalement par les chiffres définitifs de la croissance aux Etats-Unis au deuxième trimestre, les commandes de biens durables et les inscriptions hebdomadaires au chômage qui seront suivies de près à un peu plus d'une semaine du rapport officiel sur l'emploi américain pour le mois de septembre.



L'inflation au sens du PCE pour août est par ailleurs attendue demain.



Tous ces indicateurs pourraient fournir de nouveaux éléments aux investisseurs sur la future trajectoire de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire pour les mois à venir en leur permettant de déterminer si les risques actuels penchent davantage du côté de l'inflation ou de l'activité.



Mais, comme le rappelait hier Scott Chronert, le stratège vedette de Citi, c'est sans doute la qualité de la prochaine saison des résultats aux Etats-Unis qui va revêtir le plus d'enjeux.



'A nos yeux, la principale question pour les investisseurs exposés aux actions américaines est de savoir si les anticipations de croissance déjà intégrées dans les marchés pourront être tenues, voire dépassées', prévient l'analyste.



Selon Chronert, certains indicateurs rappellent la période de la bulle Internet, mais tout dépendra désormais de la capacité des bénéfices par action (BPA) à être à la hauteur de ces attentes élevées sur le long terme.



'Cela n'avait pas été le cas à la fin des années 1990 et au début des années 2000', rappelle-t-il.



En dépit du manque d'appétit actuel pour les actions, les marchés obligataires se caractérisent par un léger alourdissement, un peu plus marqué aux Etats-Unis où le papier à dix ans se dégrade de plus de deux points de base au-delà de 4,14%.



En Europe, les rendements de référence sont au point mort en attendant la publication des indicateurs américains, à 2,75% pour le Bund allemand à dix ans et 3,57% pour l'OAT française de même maturité.



Sur le marché des changes, l'euro rebondit vers 1,1740 face au dollar après avoir failli enfoncer hier son support de 1,1730.



Les cours du pétrole sont en léger repli mais affichent encore une progression de plus de 3% sur la semaine, grâce notamment à l'annonce hier des stocks de carburants en baisse aux Etats-Unis.



Le Brent abandonne 0,3% à moins de 69,1 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède près de 0,4% autour de 64,7 dollars.