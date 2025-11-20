Paris : gains limités, l'euphorie post-Nvidia est vite retombée

Après avoir gagné jusqu'à +1,1% dans la journée, jusqu'à 8057 points, la Bourse de Paris a brutalement cédé du terrain en fin de séance : au gong final, l'indice parisien doit ainsi se contenter d'un gain plus modeste de 0,34%, à 7981 points, aidé par BNP Paribas (+4,4%) et LVMH (+1,6%) mais ralenti par le secteur auto avec -3% pour Stellantis, -2,4% pour Michelin ou encore -2% pour Renault.



À Wall Street, le Nasdaq gagne 1,2% devant le S&P (+0,9%).



Les solides résultats publiés dans la nuit par Nvidia ont soulagé les marchés qui s'interrogeaient sur les niveaux de valorisation dans l'IA. Ainsi, la plus grande entreprise mondiale en termes de valorisation boursière n'a pas déçu en dévoilant des comptes bien au-dessus des attentes et des prévisions également supérieures aux estimations.



De l'avis des analystes, le fabricant de puces a signé un trimestre exceptionnel en générant un chiffre d'affaires record de 57 milliards de dollars (USD), en hausse de 62% sur un an, ce qui lui a permis de dégager un bénéfice net de 31,8 milliards de dollars (USD) (+59%) et un profit par action de 1,30 dollar (USD), là où le consensus visait 1,26 dollar (USD).



Le groupe californien anticipe des ventes de l'ordre de 65 milliards de dollars (USD) pour le trimestre qui s'achèvera en décembre, accompagnées d'une marge brute en amélioration à 75%, contre 73,6% sur le trimestre écoulé. Après avoir gagné plus de 5%, le titre subit des prises de bénéfices et grappille désormais moins de 1%.



Très attendus par les marchés, les chiffres de l'emploi américain pour le mois de septembre dévoilent des créations 2,5× plus nombreuses qu'attendu à +120 000 (le consensus des économistes était de 50 000 créations de postes après 22 000 en août), mais le taux de chômage progressait de 4,3% vers 4,4%.



Confirmant la vigueur du marché du travail, les inscriptions aux allocations chômage du 10 au 15 novembre sont ressorties en baisse de -8000, à 220 000, contre 228 000 la semaine précédente.



Initialement programmé le vendredi 3 octobre, le rapport du Département du travail avait été reporté du fait de la fermeture partielle des administrations fédérales pour cause de 'shutdown'.



Le marché obligataire US semble s'être résigné à une 'pause' dans la baisse des taux le 17 décembre (consensus d'à peine 30%) et les T-Bonds US s'améliorent à la marge avec -1,3 pt sur le 30 ans à 4,739%, le 10 ans efface -1,4 pt vers 4,1200%, le 2 ans -1,6 pt à 3,582%.



Sur le compartiment obligataire européen, l'OAT à 10 ans se tend de +2 pts à 3,484% contre +1,6 pt pour un Bund de même échéance à 2,727%.

Sur le FOREX, l'euro est stable vers 1,15 USD.



Les 'cryptos' tentent de se ressaisir mais c'est laborieux : le bitcoin (-2%) plafonne sous 90 000 (à 88 400 USD) et l'ethereum ne parvient pas à repasser au-delà des 3000 USD (-2,5% à 2950 USD).



Enfin, à Londres, le Brent recule de 0,4%, à 63,4 USD le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, BNP Paribas a annoncé jeudi avoir relevé à 13% son objectif de ratio de fonds propres 'CET1' à horizon 2027 et lancé un programme de rachat d'actions de 1,15 milliard d'euros, deux nouvelles qui étaient applaudies par les investisseurs à la Bourse de Paris ce matin.



Valeo fait part de son plan Elevate 2028, dans lequel il vise une poursuite de la hausse régulière de la rentabilité, une génération de cash significativement accrue à partir de 2025, et un retour à la croissance du chiffre d'affaires dès 2027.



Soitec, qui déçoit avec un bénéfice en chute de -36%, en divisant par 5 ses objectifs de croissance organique au T4 2025, dévisse de -27% à -30% cet après-midi.



Getlink cède près de 2% après l'annonce par la 'Valuation Office Agency' (VOA) britannique de son projet d'augmenter de près de 200% le montant de la valeur imposable servant de base au calcul des 'business rates' de sa filiale Eurotunnel.



Schneider Electric a annoncé jeudi l'inauguration aux côtés de son partenaire canadien Albesol d'une nouvelle installation ultramoderne ayant fait l'objet d'un investissement de 20 millions de dollars (USD) à Mississauga, dans la province de l'Ontario.



TotalEnergies annonce contester catégoriquement une plainte déposée auprès du Parquet national antiterroriste pour 'complicité de crimes de guerre' au Mozambique, jugeant infondées ces allégations.



Enfin, Edenred a annoncé jeudi qu'il allait intégrer le réseau des 'super-chargeurs' de Tesla à son offre de recharge rapide destinée aux gestionnaires de flottes de véhicules électriques et hybrides en Europe