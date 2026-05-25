Paris grimpe, tiré par les espoirs d'accalmie au Moyen-Orient

Alors que les marchés anglo-saxons (Wall Street et la City) resteront portes closes aujourd'hui en raison d'un jour férié, Paris et Francfort profitent largement des espoirs d'accord au Moyen-Orient : le CAC 40 progresse de 1,2%, à 8 211 points, suivi de près par le DAX 40 (+1,15%).

Les marchés sont portés par les espoirs de normalisation de la situation dans le détroit d'Ormuz : il se murmure que les Etats-Unis et l'Iran seraient proches de signer un accord qui pourrait porter sur une prolongation du cessez-le-feu de 60 jours.



"Si je conclus un accord avec l'Iran, ce sera un accord juste et équitable, contrairement à celui d'Obama qui a offert à l'Iran des sommes colossales et un accès direct à l'arme nucléaire. Notre accord est tout le contraire, mais personne ne l'a vu ni n'en connaît les détails. Il n'est même pas encore finalisé", a fait savoir Donald Trump, sur son réseau TruthSocial.



La question des stocks d'uranium enrichi de l'Iran n'a toutefois pas encore été réglée et Téhéran serait favorable à un règlement de cette question dans un second temps. Selon l'agence iranienne Tasnim, réputée proche du régime des mollahs, les échanges entre Washington et Téhéran, sous l'égide du médiateur pakistanais se poursuivent dans un climat de méfiance à l'égard du gouvernement américain.



La prudence s'impose donc, alors que le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a ainsi fait savoir que "nul ne peut affirmer qu'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran est imminent".



Les marchés semblent néanmoins rassurés par la reprise des négociations entre les deux parties, comme en témoigne le fort repli des cours du pétrole, avec un Brent à 99 USD, en baisse de près de 6% en 48 heures. Cette détente sur les prix de l'énergie soutient aussi les marchés actions européens.



Autre signe de la baisse des tensions entre Washington et Téhéran, une trentaine de navires ont franchi le détroit d'Ormuz au cours des 24 dernières heures, selon les sites de suivi du trafic maritime.



En revanche, les marchés observent avec circonspection l'ouverture possible d'un second front par les Etats-Unis à Cuba, où le porte-avions Nimitz a été envoyé. Donald Trump a indiqué qu'il serait "heureux d'être celui qui renverse le régime cubain". Pour rappel, la semaine dernière, l'ancien dirigeant cubain, Raúl Castro, aurait été inculpé par la justice fédérale pour "meurtre d'Américains".



Les marchés débutent la semaine du bon pied



A Paris, le CAC 40 est tiré par Safran (+4,8%), Accor (+4,2%) et Société Générale (+2,9%).



Dans le reste de l'actualité, le CHMP de l'Agence européenne du médicament a émis un avis positif, recommandant ainsi l'autorisation de mise sur le marché du Wegovy (Sémaglutide) de Novo Nordisk en 7,2 mg, sous forme de stylo unidose pour les personnes souffrant d'obésité.



Biosynex annonce avoir reçu une offre ferme émanant d'un acteur industriel du secteur pharmaceutique en vue de la cession de l'intégralité de son activité de biologie moléculaire interne. Cette opération, valorisée autour de 4 millions d'euros, s'inscrit dans la stratégie de recentrage engagée par le groupe dans le cadre de sa procédure de sauvegarde.



Enfin, Abivax affiche une trésorerie, ainsi que des équivalents de trésorerie et placements à court terme de 491,6 MEUR au 31 mars 2026, lui offrant une visibilité financière jusqu'au 4e trimestre 2027 sur la base des hypothèses opérationnelles actuelles.



Aucune publication de premier ordre n'est attendue aujourd'hui et l'agenda économique est également vide.



Enfin, l'euro gagne 0,3% face au billet vert, autour de 1,163 USD.