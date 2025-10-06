Paris : la Bourse confrontée à un nouveau cycle d'incertitude politique

Après avoir lâché jusqu'à 2,2%, la Bourse de Paris conclut finalement la séance sur un repli plus limité de 1,36%, à 7971 points, notamment pénalisée par le secteur bancaire avec -4,2% pour Société Générale, -3,4% pour Crédit Agricole ou -3,2% pour BNP Paribas.



La semaine a débuté sur un coup de tonnerre politique avec l'annonce de la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui venait pourtant d'annoncer la veille la composition partielle de son gouvernement.



Une nouvelle période d'incertitude s'ouvre, qui se traduit par un léger élargissement du 'spread' entre l'OAT (+6pts à 3,57%) et le Bund (+1,5pt à 2,71%).Les T-Bonds se dégradent également avec +2,5pts à 4,145% alors qu'un nouveau projet de compromis budgétaire a échoué entre Démocrates et Républicains.



Outre-Atlantique, Washington fait toujours face au 'shutdown' qui provoque l'arrêt de la publication de nombreuses statistiques, forçant les investisseurs à naviguer à vue. Le S&P 500 (+0,3%) aligne toutefois sa 7e séance de hausse consécutive tandis que le Nasdaq s'adjuge 0,5%.



Ce matin, les marchés ont pu prendre connaissance des statistiques des ventes au détail sur le Vieux Continent. Ainsi, entre juillet et août 2025, le volume des ventes de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et est resté stable dans l'UE, selon Eurostat, après des baisses séquentielles de 0,4% et de 0,3% respectivement en juillet.



Dans la zone euro en août, elles se sont accrues de 0,3% pour les produits alimentaires, les boissons et le tabac, et de 0,4% pour les carburants automobiles en magasins spécialisés, mais ont diminué de 0,1% pour les produits non alimentaires (hors carburants automobiles).



'De la part des banques centrales, doivent paraître dans les prochains jours les minutes de la réunion du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) et le compte rendu de celle de la BCE en septembre', note en outre Deutsche Bank.



Les tous prochains jours s'annoncent encore assez maigres en termes de publications de résultats d'entreprises, mais la saison des trimestriels à l'approche devrait retenir l'attention des investisseurs au cours des semaines suivantes.



'Pour l'Euro Stoxx, espérons que ces publications seront de nature à rassurer, tant quant à la trajectoire du second semestre 2025 que sur la forte recovery attendue en 2026', estimait Invest Securities vendredi dernier.



'Sans cela, nous continuons de penser que le S&P 500 devrait continuer de surperformer l'Euro Stoxx d'ici la fin d'année', prévenait-il, s'attendant en effet à ce que pour les États-Unis, les publications à venir soient plutôt un facteur de soutien.



Sur le FOREX, l'euro cède 0,3% face au billet vert, autour des 1,17 USD. Côté matières premières, l'or bat un nouveau record à 3959 USD/Oz (soit +50% annuel), et le Brent gagne 1,8% à Londres, à 65,5 USD.

Dans le cadre de la présentation de son plan stratégique 'Lead & Grow', Saint-Gobain fait part d'objectifs rehaussés sur la période 2026-2030, dont une marge d'EBITDA entre 15 et 18%, un taux de conversion du cash-flow libre supérieur à 50% et un ROCE de plus de 13%.



Le groupe de matériaux de construction anticipe aussi une croissance moyenne du chiffre d'affaires à un pourcentage dans le milieu de la plage à un chiffre ('mid-single digit') en monnaies locales avec une surperformance de 1 à 2 points par rapport aux marchés.



Le groupe Seb indique abaisser ses perspectives pour 2025, adoptant 'une approche plus prudente pour la fin d'année, dans un contexte de marchés toujours concurrentiels et face à un environnement incertain et volatil'.



Ayant reçu toutes les approbations réglementaires requises, Euronext annonce le lancement de son offre publique d'échange visant la Bourse d'Athènes, à un ratio d'échange d'une action Euronext pour 20 actions ATHEX.



Eurazeo indique que la cybertech Filigran a finalisé un tour de table de série C, pour 58 millions de dollars, levée de fonds menée par Eurazeo avec le soutien de Deutsche Telekom et les investisseurs historiques Accel et Insight Partners.