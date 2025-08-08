Paris : les banques et l'auto en renfort, gagne +2,5% en hebdo

La Bourse de Paris conclut cette dernière séance de la semaine sur un gain modéré de 0,44%, à 7743 points, soutenue par le secteur bancaire (+3,2% pour Crédit Agricole, +2,5% pour BNP Paribas) ainsi que par l'automobile avec +2,3% pour Stellantis et +2,1% pour Renault.



Au cours de la semaine écoulée, le CAC 40 aligne 4 séances de hausse sur 5 et s'arroge ainsi plus de 2,5% de gain hebdomadaire, effaçant quasiment le 'trou d'air' de vendredi dernier, consécutif à la mauvaise surprise de l'emploi US qui avait accentué les craintes d'un ralentissement de la première économie mondiale.



Outre-Atlantique, les indices sont aussi dans le vert avec +0,2% pour le Dow Jones, +0,6% pour le S&P 500 et +0,8% pour le Nasdaq.

Le retour de l'appétit pour le risque pèse sur les rendements obligataires US qui se retendent : +3 pts sur le '10 ans' à 4,256%, +4,5 pts sur le '30 ans' à 4,858%.



L'euro reste stable face au billet vert, autour de 1,166 USD.



Les investisseurs ont visiblement préféré cette semaine voir le verre à moitié plein en considérant que la décélération de l'activité outre-Atlantique était de nature à ouvrir la voie à une baisse de taux de la Fed dès le mois prochain.



D'après le baromètre FedWatch du CME, la probabilité d'un assouplissement de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale le 17 septembre est désormais évaluée à plus de 91%.



Les marchés ont en revanche réagi de manière plus prudente aux informations évoquant la nomination de Christopher Waller, un membre de la Fed favorable aux baisses de taux, pour succéder à Jerome Powell à la tête de l'institution en mai 2026.



'Peut-être parce qu'ils craignent une période de double présidence de la Fed avec des communications officielles de la Fed et de Jerome Powell qui seraient parasitées par Christopher Waller', expliquent les équipes d'IG France.



'Autre possibilité : la crainte des marchés d'une Fed qui adopterait une posture plus accommodante, faisant courir le risque d'un retour plus tardif de l'inflation vers l'objectif, ou pire, favorisant un rebond de l'inflation', ajoute la société de courtage.



L'annonce de la nomination de Stephen Miran, le conseiller économique de Donald Trump, en remplacement de la gouverneure démissionnaire de la Fed Adriana Kugler a suscité moins de réactions.



En Europe, les traders ont également réagi positivement à l'éventualité d'une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine, même si la Maison-Blanche n'en a pas encore confirmé la date.



'Cette perspective, bien que toujours entourée d'incertitudes, a contribué à réduire les primes de risque sur les actifs exposés à la guerre en Ukraine', souligne Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Les investisseurs ont également bien digéré l'annonce par Donald Trump de la mise en place de droits de douane prohibitifs sur les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs importés aux Etats-Unis.



Cela n'a pas empêché les grandes valeurs technologiques américaines d'amorcer un spectaculaire rebond, portées par la perspective d'une baisse des taux d'intérêt et la thématique toujours porteuse de l'IA.



Le marché du pétrole demeure volatil, coincé entre les tensions sur le commerce et les craintes d'une surabondance de l'offre. A Londres, le baril s'arroge 0,4% vers 66,7 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus a annoncé hier soir avoir livré 67 appareils commerciaux au cours du mois de juillet auprès de 41 clients. L'avionneur a par ailleurs enregistré un total de 7 nouvelles commandes au cours du mois.



Alstom annonce avoir dévoilé le 7 août 2025 à Bucarest Nord le design de la locomotive électrique Traxx Universal destinée à l'Autorité roumaine de réforme des chemins de fer (ARF) et lancé sa phase d'essais dynamiques à Faurei.



Archos publie pour le premier semestre 2025 un résultat net de 1,6 MEUR, en croissance de 169% en comparaison annuelle, ainsi qu'un résultat d'exploitation en hausse de 360% à 1,8 MEUR, soit un record à 8,4% du CA.



Gérard Perrier Industrie, groupe spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, affiche un chiffre d'affaires presque stable (+0,9%) à 157,9 MEUR pour le premier semestre 2025.