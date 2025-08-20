Paris : les marchés jouent la prudence dans l'attente du discours de Powell

La Bourse de Paris évolue a proximité de son point d'équilibre, autour des 7970 points (-0,1%), pénalisée par Schneider Electric (-1,3%), Saint-Gobain ou encore Accor (-1%).



Les investisseurs se montrent prudents à la veille de l'ouverture du symposium économique de Jackson Hole, rendez-vous des banquiers centraux de la planète, qui se conclura, à l'issue des deux jours, par la prise de parole de Jerome Powell prévue vendredi à 16h (heure de Paris).



Si les marchés continuent d'anticiper à hauteur de 85% une baisse de taux de 25 points à l'issue de la réunion du mois de septembre, à en croire l'outil FedWatch du CME, certains économistes redoutent que le patron de la Fed se garde de toute annonce spectaculaire pour s'en tenir à l'approche attentiste ('wait and see') qu'il privilégie depuis plusieurs mois désormais.



Les incertitudes sur la teneur des propos de Jerome Powell ont lourdement pesé sur Wall Street hier, et plus particulièrement sur le compartiment technologique en raison de sa forte sensibilité à l'évolution des taux, ce qui s'est traduit par un repli de 1,5% du Nasdaq Composite à la clôture.



D'un côté, l'activité montre quelques signes de décélération, ce qui justifie des mesures de soutien, mais de l'autre, l'inflation continue de résister, ce qui fait redouter à certains l'installation d'un scénario 'stagflationniste', marqué par une croissance faible et des pressions persistantes sur les prix.



'La façon dont Powell va réagir aux récents signes allant dans le sens d'une stagflation sera déterminante', préviennent les analystes de Bank of America.

'Va-t-il s'inquiéter des récentes révisions à la baisse des chiffres de l'emploi, ou au contraire pencher pour la thèse d'un ralentissement de l'offre sur le marché du travail ?', s'interroge la banque d'affaires.



'Notre équipe de taux pense en tout cas qu'il ne sera pas aussi accommodant que ce qu'attend le marché', avertit BofA.



Chez Saxo Banque, on pense aussi que Jerome Powell s'abstiendra de fournir des indications claires sur la décision que prendra la banque centrale le mois prochain.



'La Fed doit encore prendre connaissance de données cruciales d'ici là, notamment les chiffres de l'emploi, de l'inflation (CPI) et des prix à la production (PPI) d'août, sachant que ces derniers seront particulièrement scrutés après le sursaut observé en juillet', insiste la banque scandinave.



Dans ce contexte, les intervenants ne veulent rien entreprendre de significatif, tout le monde semble en position d'attente et le marché se montre extrêmement calme avec des transactions virtuellement à l'arrêt.



En attendant le rendez-vous majeur de Jackson Hole, les investisseurs suivront dans le courant de la matinée les chiffres d'inflation en zone euro, qui seront cruciaux pour évaluer la future trajectoire de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Malgré le réveil des prix dans certains pays d'Europe, l'inflation définitive devrait s'établir à 2% au mois de juillet, un chiffre conforme à l'objectif de l'institution, qui pourrait lui permettre de poursuivre ses baisses de taux afin de restaurer une compétitivité européenne notamment mise à mal par la récente chute du dollar.



La publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale est également au programme du jour, même si ces 'minutes' tomberont à 20h00, après la clôture des marchés d'actions américains.



En attendant, les marchés ont pris connaissance des prix à la production en Allemagne. Ces derniers ont poursuivi leur repli pour le cinquième mois consécutif en juillet sous l'effet du recul continu des coûts de l'énergie, montrent des données publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique.



Les prix producteurs ont diminué de 0,1% sur un mois et ont reculé de 1,5% par rapport à la même période de 2024, selon les chiffres de Destatis.



Concernant les résultats, les comptes du distributeur 'discount' américain Target seront surveillés de près afin d'évaluer la santé de la consommation aux États-Unis, un autre motif de préoccupation des marchés depuis quelques semaines.



Sur le Forex, l'euro se traite sans grand changement, autour de 1,1630 USD, les cambistes restant logiquement attentistes avant l'intervention de Jerome Powell.



Le baril de brut léger américain remonte quant à lui de 0,6% au-delà de 62,3 USD, alors que les stocks de pétrole aux États-Unis seront publiés dans l'après-midi.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Drone Volt a annoncé hier soir la signature d'un partenariat industriel avec TotalEnergies pour le déploiement de solutions d'inspection par drones sur plusieurs sites en France et à l'international.



Carmat fait part d'une offre de reprise en plan de cession émanant de la société Hougou, 'family office' de Pierre Bastid, président du conseil d'administration de Carmat et actionnaire à hauteur d'environ 17% de son capital.



Enfin, Saint-Gobain annonce que sa filiale CSR a conclu un accord pour la vente de son terrain Badgerys Creek situé à proximité du nouvel aéroport 'Western Sydney', pour un montant de 575 millions de dollars australiens (environ 320 millions d'euros).