Paris : les marchés suspendus à la trajectoire de la Fed

Après son trou d'air de la veille (-1%), la Bourse de Paris gravite ce matin autour de son point d'équilibre, vers 7825 pts, aidée par Accor (+1,8%), EssilorLuxottica (+1,5%) et Stellantis (+1,4%).



Principal rendez-vous de la semaine : la Fed publiera ce soir à 20h un communiqué à l'issue de deux jours de réunion du FOMC, son comité de politique monétaire, qui sera suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, les traders tablent avec une probabilité de l'ordre de 96% sur une baisse de taux de 25 points de base, les 4% restants envisageant une réduction plus agressive de 50 points.



Cet assouplissement pourrait par ailleurs se prolonger d'ici à la fin de l'année, puisque la probabilité d'une nouvelle baisse du coût du crédit en octobre est aujourd'hui estimée à près de 77%, et celle d'un autre geste au mois de décembre à quelque 71%.



Afin de pouvoir affiner leurs anticipations, les investisseurs attendent surtout de prendre connaissance des nouvelles prévisions de croissance et d'inflation de l'institution, mais surtout des éventuelles modifications que Jerome Powell apportera à son discours.



'Il est peu probable que Powell s'engage sur un calendrier, des objectifs ou sur de futures réductions de taux, mais il pourrait bien indiquer la voie baissière dans laquelle les taux vont aller, en vue d'un retour vers une politique pouvant être qualifiée de neutre', indique Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.



'Si de telles remarques peuvent sembler a priori relativement anodines, elles représentent malgré tout un risque négatif pour les marchés, sachant que ces derniers intègrent un assouplissement de 75 points de base dès cette année et un retour à un taux terminal de 3% d'ici à la fin juin 2026, un niveau ambitieux qui semble presque impossible à atteindre', juge le stratège.



Depuis quelques semaines, les investisseurs redoutent par ailleurs que la Fed se résigne ce soir à annoncer une baisse de taux 'forcée' qui pourrait les contraindre à revoir leur scénario favorable actuellement basé sur une conjoncture en mode 'Boucle d'or' ('Goldilocks'), c'est-à-dire une croissance ni trop rapide, ni trop lente, et à endosser l'hypothèse moins glorieuse d'une 'stagflation' (croissance faible et inflation tenace) actuellement privilégiée par certains.

'Toutes les baisses de taux ne se valent pas', rappelle Charu Chanana, la directrice des investissements chez Saxo.



'Si les mesures de soutien sont justifiées par une dégradation de la croissance ou des craintes de récession, alors les bénéfices des entreprises pourraient diminuer', souligne-t-elle. 'Dans ce cas, le soulagement au niveau des valorisations apporté par des taux d'intérêt moins élevés ne résisterait pas à la détérioration des fondamentaux', prévient la stratégiste.



'Certes, la Fed est actuellement en train de changer de braquet, mais ce sont l'inflation, la croissance et la situation politique qui détermineront la tendance sur les marchés', conclut-elle.



Autant d'éléments susceptibles d'influencer les marchés d'actions, les rendements obligataires et les devises dans un avenir proche.



Après avoir ouvert sur de nouveaux records, Wall Street a fini dans le rouge hier, les investisseurs ayant peut-être commencé à se demander si le 'fait accompli' d'une baisse des taux de la Fed ne pourrait se manifester aujourd'hui.



Au terme des échanges, le Dow Jones cédait 0,3% tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite limitaient leur repli autour de 0,1%.



Sur le marché des changes, l'euro évolue à un sommet de quatre ans face au dollar, non loin de 1,184 USD, en dépit des chiffres solides des ventes au détail américaines publiées hier, qui témoignent de la robustesse de la consommation aux États-Unis.



En zone euro, le marché prendra connaissance dans la matinée des chiffres définitifs de l'inflation en août, avec l'espoir qu'ils confirment que l'évolution des prix est revenue à un niveau proche de l'objectif de la BCE.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans recule sous 4,03%, tandis que son équivalent allemand de même échéance est quasiment inchangé à 2,68%, contre 3,48% pour l'OAT française, donnant un 'spread' stable vers 80 points de base.



Sur le front du pétrole, les cours du brut marquent une pause après leur forte progression des derniers jours, motivée par les tensions géopolitiques au Proche-Orient et l'offre limitée de la Russie, dont les principales raffineries sont prises pour cibles par les drones ukrainiens.

Le Brent se contracte de 0,5%, vers 68,1 USD le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sanofi fait savoir qu'il présentera des résultats de l'étude de phase 2a HS-OBTAIN montrant l'efficacité de son brivekimig dans le traitement de l'hidrosadénite suppurée lors du congrès EADV de Paris.



TotalEnergies a annoncé mercredi avoir signé quatre contrats de partage de production qui vont lui permettre de démarrer l'exploration sur quatre blocs situés au large des côtes du Libéria.



Enfin, Thales et IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne, ont signé un contrat de maintenance portant sur la flotte de 430 Airbus A320 et une commande future de plus de 800 A32X.