Paris : marchés prudents en quête de réponses avec les résultats de Nvidia

Après avoir ouvert en rouge puis rebondi au-delà des 8000 pts, la Bourse de Paris conclut finalement la séance sur un repli limité de 0,18%, à 7953 pts, soutenue par Saint-Gobain (+1,6%) et Hermès (+1,4%) mais freinée par Kering (-4,2%) et Thales (-2,5%).



Toute la planète finance retient son souffle à quelques heures de la parution des résultats trimestriels de Nvidia, qui pourraient donner quelques éléments de réponse à des investisseurs qui commencent à sérieusement s'interroger quant aux niveaux de valorisation de l'IA et à une possible bulle qui envelopperait le secteur.



Si le fabricant de puces a pour habitude de dépasser les prévisions des analystes et de revoir quasiment systématiquement à la hausse ses objectifs, nombre d'observateurs craignent que de bonnes performances ne suffisent pas à rassurer des marchés moins préoccupés par le carnet de commandes des spécialistes du secteur que par la durabilité de l'engouement lié à l'IA.



Avec une succession d'annonces de partenariats et d'investissements croisés, un doute commence à naître sur les promesses de gains au sein d'un système apparenté à une 'économie circulaire'.



De fait, les récentes publications de Nvidia se sont soldées, trois fois sur cinq au cours des derniers trimestres, par des reculs de son titre à Wall Street.

Les comptes du groupe californien pourraient aussi mettre en relief la survalorisation des grandes valeurs de la 'tech' et pousser les investisseurs vers des segments plus délaissés de la cote, une idée qui gagne du terrain depuis quelques semaines.



Chez DWS, on rappelle que depuis le lancement de ChatGPT, fin 2022, seulement 41 actions liées à l'IA ont généré à elles seules 75% des gains de l'indice S&P 500.



'L'élément spéculatif des actions technologiques américaines est, franchement, très élevé', met en garde Thomas Schüßler, le co-responsable de la gestion des actions mondiales.

'La spéculation en soi n'est pas vraiment un problème, mais lorsqu'elle est omniprésente, le risque de contretemps augmente considérablement', prévient le gérant de DWS.



Jacob Falkencrone, le responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo, rappelle de son côté que 'tout investisseur prudent se doit de considérer l'IA comme une thématique à envisager dans une optique de long terme, et non comme une opportunité de trading sur le court terme'.



Au vu des valorisations très élevées de Nvidia et des 'Sept Magnifiques', les marchés pourraient effectivement faire face à un problème s'ils ne répondent pas aux attentes.



Si Wall Street est parvenue à éviter la correctionnelle hier soir grâce à quelques rachats à bon compte qui se sont matérialisés durant l'après-midi, les flux vendeurs ne se sont jamais taris sur les géants de la 'tech', qui ont constamment affiché une perte collective supérieure à -2%.



Sur le front des statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro était de 2,1% en octobre 2025, après 2,2% le mois précédent, et celui de l'Union européenne était de 2,5%, après 2,6% en septembre, selon Eurostat, qui confirme donc son estimation rapide pour la zone euro.



Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en augmentation de 3,6% sur un an en octobre 2025, un taux annuel en baisse de 0,2 point par rapport à celui de septembre, selon l'Office national de statistiques (ONS).



Ce soir, ce sera le 'Livre beige' de la FED : les investisseurs tenteront de deviner si une troisième baisse de taux aura lieu le 17 décembre prochain ou si les dernières déclarations prudentes de quatre membres de la FED préfigurent une 'pause' dans la baisse des taux.



Notons enfin que les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux États-Unis s'élevaient à 424,2 millions de barils lors de la semaine du 10 novembre, en baisse de 3,4 millions de barils par rapport à la semaine précédente.

À Londres, le Brent replonge de -2,5%, vers 63,3 USD le baril, le WTI de -2,7% vers 59 USD.



L'once d'or est stable, vers 4070 USD, l'euro rechute de -0,4% face au billet vert, à 1,153 USD.



Sur le compartiment obligataire, les rendements sont stables avec une OAT à 10 ans à 3,45%, tandis qu'un Bund de même échéance efface -0,5 pt à 2,706%, soit un spread de 75 pb. Outre-Atlantique, les T-Bonds à 10 ans se détendent de -0,8 pt à 4,112%, le 30 ans est stable à 4,741%.



À noter que le 10 ans nippon affiche +2,3 pts vers 1,771%, le rendement du 40 ans japonais s'envole de +6 pts vers 3,72% contre 3,55% en début de semaine, le 30 ans grimpe de +3 pts vers 3,3400% (pour les deux maturités, c'est un record absolu).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Amundi annonce avoir acquis 4,64% du capital d'ICG dans le cadre d'une opération structurée, conformément au partenariat stratégique et capitalistique de long terme dévoilé entre le gestionnaire d'actifs et ICG la veille.



Dans un point sur ses perspectives, Interparfums estime qu'il ne devrait réaliser qu'un chiffre d'affaires de l'ordre de 890 millions d'euros à devises courantes (900 MEUR à devises constantes) en 2025, et ne donne pas de prévisions chiffrées pour l'année prochaine.



Airbus a annoncé mercredi que Silk Way West Airlines lui avait passé une commande ferme pour deux A350F supplémentaires, portant à quatre le nombre d'exemplaires de cette version cargo de son avion long-courrier désormais attendus par le transporteur aérien basé à Bakou (Azerbaïdjan).



Airbus Helicopters a aussi fait savoir que son distributeur officiel dans les pays nordiques, le groupe norvégien Østnes Helicopters, avait conclu un contrat portant sur l'acquisition de dix H125 supplémentaires à l'occasion du salon 'European Rotors', qui se tient actuellement à Cologne (Allemagne).



Schneider Electric fait part du lancement par Marks & Spencer de RE:Spark, un programme de décarbonation de sa chaîne d'approvisionnement, développé en partenariat avec les services de conseil SE nouvellement lancés par le groupe français.



Enfin, TotalEnergies annonce la signature d'accords avec Conoil Producing Limited prévoyant l'acquisition d'une participation opérée de 50% dans le bloc OPL257 et, en parallèle, la cession à Conoil de sa participation de 40% dans le bloc OML136. Une fois l'opération finalisée, la major détiendra 90% d'OPL257, Conoil conservant 10%.