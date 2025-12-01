Paris : pénalisé par le décrochage d'Airbus et les tensions sur les taux

La Bourse de Paris conclut cette première séance de décembre sur un repli de 0,32% à 8097 points, pénalisée par Airbus qui décroche de 5,8% alors que quelque 6000 appareils A320 sont concernés par un problème logiciel.



Un récent événement impliquant un appareil victime d'une anomalie des commandes en plein vol a en effet révélé que des radiations solaires pouvaient affecter le fonctionnement des commandes de vol sur un nombre significatif d'appareils de la famille A320 en service.



"Nous travaillons avec nos clients compagnies aériennes pour soutenir la modification de moins de 100 appareils restants afin de garantir leur retour en service", a indiqué la constructeur ce matin.

L'avionneur doit aussi faire face à des problèmes de qualité industrielle concernant les panneaux de fuselage sur plusieurs dizaines d'appareils de la famille A320.



L'indice parisien subit en outre les replis de Bureau Veritas (-2,9% après une dégradation de broker) ou encore des valeurs de la défense à l'instar de Thales et Safran (respectivement -2,6% et -1,4%) alors que Rheinmetall chute lourdement à Francfort (-2,4%).



Outre-Atlantique, c'est le rouge qui domine : le S&P 500 recule de 0,3%, devançant le Nasdaq (-0,5%).

Les ventes du "Black Friday" ont pourtant été un succès, les soldes des 29 et 30 novembre ont donné lieu à des records historiques d'argent dépensé via les promotions en ligne.



Mais l'ambiance est morose du fait d'une tension des taux longs, partie ce matin du Japon avec une flambée de +4,2% du rendement du "10 ans" japonais qui atteint des records à 1,878% (+7,6 points) et le "20 ans" rajoute +6 points à 2,893%, le "30 ans" +5 points à 3,3900%.



Les T-Bonds US se tendent de +6,5 points à 4,0960%, le "30 ans" de +7,3 points à 4,746% (malgré un consensus à 87% sur une troisième baisse de taux US dans 9 jours), entraînant dans leur sillage une nette dégradation des Bunds (+6 points à 2,751%), de nos OAT (+7,1 points à 3,485%), et de +6,3 points des BTP italiens à 3,4700%.



L'optimisme suscité par les espoirs d'une nouvelle baisse des taux de la Fed en décembre a peut-être été surjoué la semaine passée. Des doutes se font jour au sujet des "progrès" du plan de paix porté par Washington, mais rejeté par les Européens, contesté par Kiev et pas commenté par le Kremlin.



L'élément encourageant de la semaine précédente à Wall Street réside dans la participation d'un grand nombre de secteurs de la cote : le rallye haussier semble être devenu beaucoup moins dépendant de la thématique de l'IA, comme l'illustre le récent accès de faiblesse de Nvidia, qui n'a pas empêché le S&P 500 et le Dow Jones de rebondir à la faveur d'un retour en grâce des valeurs de la santé, qui avaient sous-performé depuis le début de l'année.



Si les valorisations sont redevenues plus attractives et si le sentiment de marché apparaît toujours solide, c'est évidemment la perspective d'une nouvelle réduction du loyer de l'argent aux Etats-Unis la semaine prochaine qui demeure la principale locomotive du train haussier.



Pour que les marchés gardent le moral, il va falloir assister à des baisses de taux de la Fed et à une meilleure maîtrise de l'inflation sans dégradation notable de l'économie, avertit Scott Chronert, le stratège vedette de Citi. "Bref, il va falloir que le scénario d'un atterrissage en douceur reste intact", souligne-t-il.



Par ailleurs, un effet "Père Noël" ne peut être exclu : le mois de décembre est traditionnellement propice pour le S&P 500, qui s'adjuge en moyenne - et dans 74% des cas - entre 1,4% et 1,5% sur la période, d'après les données du Stock Trader's Almanac.



Mais au-delà de cet éventuel effet saisonnier, les intervenants ayant le sentiment de ne pas avoir eu le temps d'effectuer de bonnes affaires lors du récent accès de faiblesse des marchés pourraient être tentés de se lancer dans des rachats à bon compte.



Sur le front des statistiques, la journée s'avère décevante en Europe : l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 48,8 en octobre à 47,8 en novembre, signalant une légère accélération de la contraction du secteur manufacturier de la 2e économie de la zone euro en novembre.



En Europe, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro est passé de 50 en octobre à 49,6 en novembre, signalant le retour d'une conjoncture défavorable du secteur, passant sous la barre fatidique des 50.



Le repli de l'indice s'explique principalement par celui des nouvelles commandes, témoignant de nouveaux vents contraires pour la demande. Toutefois, la croissance de la production s'est maintenue pour un neuvième mois consécutif.



Outre-Atlantique, la croissance du secteur manufacturier américain a ralenti légèrement en novembre, à en croire S&P Global, dont l'indice PMI du secteur est ressorti à 52,2, après 52,5 le mois précédent.

En revanche, l'ISM manufacturier rapporte pour sa part que l'activité dans le secteur manufacturier américain s'est contractée pour le neuvième mois consécutif en novembre. Son indice ISM s'est établi à 48,2 en novembre, contre 48,7 en octobre, tandis que le consensus tablait sur 48,6.



À Londres, le Brent inverse la vapeur et perd 0,2% à 63 USD, le WTI -0,2% également à 59,2 USD.L'euro se renforce nettement face au billet vert, de +0,25% vers 1,1625 USD.



L'or avance de +0,4% vers 4240 USD l'once, le Bitcoin recule de 7,2%, vers 84 700 USD sans raison évidente.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, l'action Bureau Veritas figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40 lundi matin après un abaissement de recommandation des analystes de RBC à "sous-performance" contre "performance en ligne avec le secteur" auparavant, avec un objectif de cours ramené de 28,5 à 26,5 EUR.



TotalEnergies fait part de la signature par sa filiale TotalEnergies EP Nigeria d'un accord visant à vendre à Star Deep Water Petroleum Limited, filiale de Chevron, une participation de 40% dans les permis d'exploration PPL 2000 et PPL 2001, au large du Nigeria.



AXA a indiqué vendredi soir avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans Prima, spécialiste de l'assurance directe en Italie, une transaction annoncée le 1er août dernier pour un montant de 500 millions d'euros (0,5 MdEUR).



LVMH a indiqué vendredi soir que 1 899 397 actions avaient été acquises dans le cadre du mandat confié le 17 février dernier à un prestataire de services d'investissement (PSI), des actions qui seront annulées comme annoncé précédemment.