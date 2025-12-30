Paris : prend un peu de hauteur tandis que Wall Street s'essouffle

La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,69% à 8168 pts, à proximité de son plus haut du jour (8183 pts), soutenue par Société Générale (+2,1%), Airbus (+1,5%) ou encore STMicro (+1,4%), le tout dans des volumes toujours restreints avec tout juste 2 milliards d'euros échangés depuis l'ouverture.



Cette performance permet à l'indice parisien de s'inviter au-delà du sommet du canal de consolidation latéral de 8050/8150 pts, entraînant dans son sillage l'Euro-Stoxx50 qui crée aussi l'événement en renouant avec les 5800 pts (+0,89%).



L'ambiance est plus terne outre-Atlantique : si le Nasdaq grapille péniblement 0,2%, le S&P500 et le Dow Jones végètent à moins de 0,1% de leur point d'équilibre.

Selon Ole Hansen, Head of Commodity Strategy chez Saxo Banque, les gains réalisés au cours de l'année pourraient inciter les traders et investisseurs à réduire leurs positions, notamment pour des raisons fiscales et de génération de liquidités.



"Alors que le sentiment général semble optimiste, l'appétit pour le risque pourrait être plus mesuré à l'aube de la nouvelle année", indique-t-il.



Sur le front des statistiques, les données publiées hier soir par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ont fait état d'une hausse limitée de 0,4 million de barils des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, à 424,8 millions de barils lors de la semaine du 15 décembre.

Dans ce contexte, le Brent se redresse un peu à 61,9 USD le baril (+0,3%).



La recherche dite "commodities" chez Société Générale note que "les prix de l'argent ont fortement grimpé en 2025, en hausse de 150%, et la plupart des analystes du secteur (y compris nous-mêmes) y voient des raisons fondamentalement justifiées".



D'ailleurs, après la rechute spectaculaire du cours de l'argent lundi (-15% entre 84 USD et 71,2 USD puis 72,5 USD hier soir), le métal blanc repart de l'avant avec un gain de +5% vers 76,1 USD (l'or prend plus modestement 1% à 4392 USD l'once).



"2025 s'est avérée être une année solide sur les marchés - tant aux Etats-Unis qu'à l'étranger", évalue BofA Global Research, qui anticipe une plus grande volatilité en 2026. Selon l'analyste, les grands thèmes de l'année écoulée (politique budgétaire incertaine, croissance de l'IA, surcapacité de la Chine, déficits budgétaires records et excès de liquidités) vont évoluer plutôt que disparaître.



Sur le marché obligataire, l'embellie de lundi fait long feu et les bons du Trésor libellés en euro reperdent leurs gains de la veille : nos OAT se dégradent de +3,8 pts vers 3,56%, les Bunds de +3 pts vers 2,856%, les BTP italiens de +4,2 pts vers 3,508%... et le "10 ans" japonais affiche +2,8 pts vers 2,080%, un nouveau record historique à la clôture.



Outre-Atlantique, les T-Bonds ne sont guère mieux lotis avec +2 pts sur le "10 ans" à 4,137% et sur le "30 ans" à 4,824%.Côté Forex, l'euro est globalement stable face au billet vert, à 1,176 USD.



Dans l'actualité des valeurs, Airbus s'associe au constructeur Turkish Aerospace pour fournir 30 appareils d'entraînement HÜRJET (produits par Turkish Aerospace) à l'Armée de l'air et de l'espace espagnole. Le programme prévoit une livraison initiale dès 2028.



L'avionneur a aussi indiqué avoir reçu une commande ferme de la part de China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (CALC) pour 30 avions de la famille A320neo afin de répondre à la forte demande de la part de sa clientèle.



De son côté, Solutions30 a annoncé la démission d'Alexander Sator de son conseil de surveillance, effective au 31 décembre. Présent au sein de l'instance depuis 2014, il en avait assuré la présidence d'août 2018 à novembre 2024.



La compagnie Eurostar a annoncé mardi la suspension totale de ses liaisons au départ et à destination de Londres. Cette interruption fait suite à une défaillance de l'alimentation électrique par caténaire (câbles aériens) et à l'immobilisation consécutive d'une navette Le Shuttle de Getlink, l'exploitant de l'infrastructure.



Enfin, le groupe de services informatiques Aubay indique que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 96 142 actions auto-détenues représentant environ 0,75% du capital social.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.