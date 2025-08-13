Paris : progresse, portée par le luxe et les espoirs de baisse des taux

La Bourse de Paris gagne 0,5% ce matin, autour des 7790 points, tirée par EssilorLuxottica (+1,9%) ainsi que par le luxe (+1,4% pour Kering et LVMH, +0,7% pour Hermès).



Les investisseurs continuent de saluer les chiffres rassurants de l'inflation publiés hier aux Etats-Unis. Par ailleurs, l'inflation en Allemagne a été confirmée ce matin à 0,3% sur un mois et 2% sur un an au titre du mois de juillet, selon les chiffres définitifs publiés ce mercredi par l'Office fédéral de la statistique.



En Espagne, le taux de variation annuel de l'IPC (indice des prix à la consommation) s'est établi à 2,7% pour le mois de juillet, en augmentation de 0,4 point par rapport à celui enregistré en juin, d'après l'Institut national de statistiques (INE).



Les marchés seront attentifs à la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine prévue ce vendredi en Alaska sur le dossier ukrainien.



Par la suite, le symposium de Jackson Hole, qui réunira du 21 au 23 août les grands banquiers centraux de la planète, pourrait à son tour provoquer quelques soubresauts sur les marchés la semaine prochaine, tout comme la publication des résultats trimestriels de Nvidia prévue le 27 août.



Toute mauvaise nouvelle pourrait servir d'excuse pour réduire des positions et retirer un peu d'argent de la table après les bonnes performances des marchés boursiers ces dernières semaines.



La statistique des ventes au détail pour le mois de juillet, attendue vendredi aux Etats-Unis, prendra également un relief particulier après la déception causée au début du mois par les chiffres décevants de l'emploi américain.



'Même si le PIB a nettement rebondi au deuxième trimestre (...), la croissance des dépenses de consommation au premier trimestre est ressortie nettement plus faible que la moyenne observée sur l'ensemble de l'année dernière', rappelle Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



'La consommation étant la colonne vertébrale de la croissance américaine, la semaine (...) permettra aux marchés d'y voir un peu plus clair sur le risque de stagflation, thème qui a repris un peu de traction depuis quelque temps', souligne le stratégiste.



Les investisseurs seront toutefois attentifs, ce soir, aux résultats de l'équipementier des réseaux Cisco Systems, à la recherche d'indications sur le rythme des dépenses technologiques des entreprises.



Sur le marché des devises, l'euro s'arroge près de 0,4% face au billet vert, autour des 1,171 USD, au lendemain des chiffres de l'inflation américaine qui valident à 94% le scénario d'une baisse des taux de la Fed le 17 septembre, selon l'outil FedWatch.



Les prix du pétrole poursuivent leur repli en attendant le rendez-vous stratégique de vendredi en Alaska, qui pourrait décider du sort de l'Ukraine. Le brut cède 0,5%, à 65,7 USD le baril à Londres.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus fait part du lancement réussi du satellite MetOp-SG A1, construit par le groupe et développé sous la direction de l'Agence spatiale européenne pour EUMETSAT, l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques.



Par ailleurs, Carrefour annonce l'entrée de RTG International dans Concordis, sa nouvelle alliance européenne aux achats avec Coopérative U qui, soumise aux autorités de la concurrence, devrait être opérationnelle dès les négociations 2026.