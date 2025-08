Paris : rebond prudent dans un contexte de tensions commerciales

Publié le 04/08/2025 à 17:59

Après avoir lâché 4% lors des séances de jeudi et vendredi, la Bourse de Paris bénéficie de rachats à bon compte ce lundi et reprend +1,14% à 7 632 points, tirée par Safran (+2,6%), BNP Paribas (+2,6%) et Schneider Electric (+2,5%).



À Wall Street, la semaine débute par un vigoureux rebond du Nasdaq (+1,5% dans le sillage d'IDEXX Labs avec +23,5%) et du S&P 500 (+1,2%).

Les marchés digèrent les nouveaux tarifs douaniers imposés par Donald Trump aux pays qui n'avaient pas encore conclu d'accords commerciaux avec les États-Unis, ainsi que le rapport sur l'emploi US, bien moins reluisant que prévu.



La Maison Blanche vient d'ailleurs de faire savoir que les 'tarifs ont désormais peu de chance d'être modifiés, et ne le seront que de façon marginale'.

La Suisse, qui vient d'écoper de 39% de droits de douane (parmi les plus punitifs de la planète), va proposer quelques ouvertures pour tenter d'échapper à une quasi-éradication de ses exportations (médicaments notamment) vers les US.

Même l'Inde, accusée d'acheter du gaz russe, n'écope que de 25%... mais Trump avertit que le 'tarif' va encore grimper.Les investisseurs resteront notamment à l'affût de tout progrès dans les négociations entre Washington et Pékin, cette dernière devant toujours faire face à la date limite du 12 août fixée par l'administration Trump en vue de parvenir à un pacte durable.



Les marchés doivent également digérer des signes de ralentissement aux États-Unis : l'ISM manufacturier (retour sous les '50') et le 'NFP' ont confirmé la semaine passée que la conjoncture se dégrade, mais également que l'inflation restait toujours aussi difficile à maîtriser.



En ce qui concerne l'emploi, ce sont 258 000 créations qui ont 'disparu' en mai et juin, et avec les révisions des mois précédents, ce total atteint -461 000.



Toute la question est maintenant de savoir si l'épisode de consolidation, survenu à l'issue d'une semaine considérée comme 'décisive' par certains analystes, va constituer une nouvelle opportunité 'buy the dips' (achetez n'importe quel 'creux') ou si le ton est donné pour la seconde partie de l'année sur les places financières.



Dans une note parue vendredi, les stratèges de Bank of America estiment que les marchés d'actions européens se bercent de douces illusions en espérant échapper au risque d'une décélération de l'économie mondiale menée par les États-Unis.



Selon la banque américaine, ce coup de frein pourrait coûter environ 10% au STOXX 600 dans les mois qui viennent.



'Le ralentissement de la croissance mondiale devrait également dominer le récit sectoriel en Europe dans les prochains mois, ce qui laisse présager une sous-performance de plus de 10% des valeurs cycliques européennes par rapport aux défensives', prévient la firme new-yorkaise.



Unique indicateur au programme du jour, les chiffres des commandes à l'industrie aux États-Unis sont ressorties en baisse de -4,8%, après +8,3% en juin (bond des commandes aéronautiques).

Le reste de la semaine sera rythmé par la publication, demain, de l'indice ISM mesurant l'activité dans le secteur des services américain, puis par la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi et les résultats de groupes comme AMD, bp, Pfizer ou Siemens.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans évoluent vers 4,22% (-1 pt), le 30 ans prend symétriquement +1 pt (4,815%).En Europe, le Bund efface -4,7 pts à 2,63%, l'OAT -5,7 pts à 3,287%, les BTP italiens -6,6 pts à 3,468%.



L'euro cède 0,1% face au billet vert, à 1,1580 USD.

À Londres, le baril cède 0,4%, autour des 69,3 USD (contre -2% un peu plus tôt), alors que l'OPEP va augmenter de 450 000 barils/jour sa production à la rentrée.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Bonduelle affiche un chiffre d'affaires en repli de 0,9% (-0,8% en données comparables) à un peu plus de 2,2 milliards d'euros pour son exercice 2024-2025 (clos fin juin).



EssilorLuxottica a annoncé lundi l'acquisition d'Automation & Robotics (A&R), une société belge spécialisée dans la fabrication de systèmes automatisés de contrôle qualité pour les verres optiques.



Santos a annoncé lundi avoir signé un protocole d'accord non contraignant avec Engie en vue de fournir au groupe énergétique du gaz naturel issu du projet Narrabri et devant être destiné au marché domestique de la côte est australienne.

CACEIS, filiale de Crédit Agricole spécialisée dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, annonce sa prise d'une participation minoritaire dans Kriptown, fintech française spécialisée dans la tokenisation d'actifs.