Paris : reprend des couleurs en fin de semaine, stable en hebdo

La bourse de Paris conclut la dernière séance de la semaine sur un gain de 0,97%, à 7870 points, notamment soutenue par Bouygues (+2,6%), Crédit Agricole (+2,5%) ou encore BNP Paribas (+2,2%).

Cette performance permet à l'indice parisien d'effacer ses pertes hebdomadaires et de clore la semaine à l'équilibre.



La séance a été marquée par la parution du très attendu indice 'PCE-Core' aux Etats-Unis, très suivi par la Fed et témoignant du niveau d'inflation outre-Atlantique. Celui-ci a progressé de 0,2% en août, conformément aux attentes. Sur un an, sa hausse atteint 2,9%, comme au mois de juillet, un chiffre stable mais qui reste encore très supérieur à l'objectif de 2% que s'est fixé la Fed.



Dans ce contexte, les variations restent limitées à New York avec un Nasdaq stable et un gain de 0,2% pour le S&P500.



Toujours sur le front des statistiques, la confiance du consommateur américain s'est détériorée en septembre, passant de 58,2 à 55,1, soit un repli plus marqué que prévu initialement, selon l'indice définitif de l'Université du Michigan publié ce vendredi... Les chercheurs n'ont pas publié les anticipations ou les prévisions des ménages en matière d'inflation.



Les derniers jours ont été marqués par un mouvement d'aversion au risque peu prononcé, suite à des déclarations moins accommodantes que prévu de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, et des indicateurs économiques américains robustes qui ont contribué à raviver les inquiétudes sur les taux.



'Depuis plusieurs mois, les avertissements sur la formation d'une bulle liée à l'IA sont de plus en plus fréquents, malgré les niveaux records atteints par les places boursières américaines', rappelle à cet égard Grégoire Kounowski, conseiller d'investissement chez la plateforme de gestion de fortune Norman K.



Pour les analystes de Danske Bank, les événements des derniers jours (croissance du PIB revue à +3,8% contre +3% initialement, dépenses des ménages à +0,6% contre 0,4% attendu) sont venus mettre fin au scénario des 'goldilocks', cette situation 'ni trop chaude, ni trop froide' qui se caractérise par une croissance modérée, une inflation maîtrisée et des taux d'intérêt bas, à savoir un environnement parfait pour les marchés.



Le nouveau cycle d'assouplissement de la FED ayant été largement anticipé, beaucoup de bonnes nouvelles sont aujourd'hui intégrées dans les cours.

Malgré un bon 'PCE', les taux longs continuent de se tendre, soutenus par des perspectives de taux moins favorables.



Aux États-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans ne réagit guère à la 'sagesse' du PCE et progresse de +1 pt vers 4,18% (il touche un plus haut de trois semaines), le 30 ans stagne vers 4,76%.



En Europe, le Bund allemand se détend de 2,8 pts vers 2,745%, nos OAT de -4,3 pts vers 3,57%, les BTP de -3 pts vers 3,615%.



Sur le Forex, l'euro cède 0,4% face au billet vert, à 1,169$.



A Londres, le baril de Brent s'apprécie de 1,5%, à 70,7$, porté par un nouvel épisode de tensions géopolitiques, alors que plusieurs bombardiers stratégiques russes se sont approchés hier de l'espace aérien américain au-dessus de l'Alaska, avant d'être interceptés par quatre avions F-16.



À 3780 USD (+0,8%), l'once d'or continue de camper à des niveaux records, une vigueur qui a inquiété récemment certains observateurs, qui y voient le signe que les marchés se positionnent de manière défensive en privilégiant des valeurs sûres.



'On entend beaucoup dire que ce rally constituerait une mauvaise nouvelle pour le sentiment de marché', réagit Michael Brown, le stratège de Pepperstone.

'Pourtant, il suffit de rappeler que l'or et le S&P ont progressé de concert ces trois dernières années, ce qui devrait suffire à balayer l'idée selon laquelle la hausse des métaux précieux serait forcément un signe de risque baissier', assure-t-il.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom annonce la signature d'un contrat avec l'entreprise de construction PORR pour installer des systèmes de contrôle du trafic ferroviaire sur la ligne 354, à Oborniki Wielkopolskie (Pologne). L'investissement comprend un nouveau tronçon de voie et un second pont sur la rivière Warta.



TotalEnergies et Cognite, leader de l'intelligence artificielle industrielle, annoncent une nouvelle phase de leur partenariat. Cet accord prévoit le déploiement, sur trois ans, de la plateforme de données industrielles et d'IA de Cognite sur l'ensemble des actifs amonts opérés par TotalEnergies dans le monde.



Enfin, Sanofi a annoncé vendredi qu'il allait étendre son programme d'économies qui permet aux patients diabétiques aux Etats-Unis d'acheter une ou plusieurs de ses insulines à un prix de 35 dollars pour un approvisionnement de 30 jours.