Paris : reste orienté à la hausse avant plusieurs statistiques

La Bourse de Paris reste orientée sur une trajectoire haussière et s'arroge près de 0,3% ce matin, autour des 7830 points, aidée par le secteur de la Défense avec Thales (+1,7%), Airbus (+1,2%) et Safran (+1%) à la veille du sommet d'Anchorage (Alaska) entre Trump et Poutine, et alors que la Russie continue de grappiller du terrain sur le sol ukrainien.



Dans ce contexte d'incertitudes quant à l'évolution du conflit, les investisseurs devraient éviter de prendre des positions trop importantes. Rappelons que le milliardaire new-yorkais a fait savoir que la Russie devrait s'attendre à 'de très lourdes conséquences' si elle refusait de conclure un cessez-le-feu avec Kiev.



Sur le front des statistiques, les investisseurs étudieront attentivement les indicateurs économiques des prochains jours pour tenter d'y déceler de nouveaux indices sur le calendrier de la baisse des taux et d'évaluer les chances de poursuite du récent 'rally' des actions.



Parmi les indicateurs les plus attendus de la séance à venir figurent les derniers chiffres du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro, qui devraient confirmer que la croissance n'a atteint que 0,1% dans la région au deuxième trimestre.



Aux États-Unis, les prix à la production et les inscriptions aux allocations chômage aideront à préciser les perspectives monétaires de l'autre côté de l'Atlantique.



En attendant, les marchés ont pris connaissance ce matin de plusieurs statistiques sur le Vieux Continent. Ainsi, sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 1% en juillet 2025, soit le même taux d'inflation annuel que celui observé en juin, selon l'Insee, qui confirme ainsi son estimation provisoire publiée fin juillet.



Par ailleurs, le PIB du Royaume-Uni a augmenté de 0,3% au deuxième trimestre 2025, après une augmentation de 0,7% au premier, selon une première estimation de l'Office national de statistiques (ONS).



Enfin, la production industrielle britannique a rebondi de 0,7% en juin 2025 par rapport au mois précédent, après une baisse de 1,3% en mai et une stagnation en avril.



Mais ce sont surtout les chiffres des ventes au détail aux USA, attendus demain, qui risquent de faire bouger le marché, au moment où certains analystes redoutent que les ménages ne commencent à réduire leur consommation face au ralentissement du marché du travail et à la mise en place des surtaxes douanières.



Si la saison des résultats touche désormais à sa fin, les perspectives de résultats des sociétés constituent un autre sujet d'intérêt.



Sur ce point, l'équipementier de réseaux américain Cisco a largement rassuré les investisseurs hier soir en dévoilant des résultats meilleurs que prévu et des prévisions encourageantes à la faveur du boom dans les investissements liés à l'IA.



Société Générale souligne cependant qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici une situation où les anticipations de taux d'intérêt baissent et où les bénéfices des entreprises augmentent solidement.



'Cela peut vouloir dire deux choses', estime Andrew Lapthorne, le responsable de la recherche 'quant' chez SG. 'Soit les marchés se trompent encore en pensant que les taux vont baisser, soit, comme nous l'avons montré dans plusieurs graphiques récemment, la rentabilité réelle des entreprises américaines est de fait bien moins bonne que ce que laissent croire les chiffres officiels.'



Chez BofA, on souligne que seulement 5% des investisseurs anticipent actuellement un atterrissage brutal de l'économie américaine et que 14% d'entre eux surpondèrent les actions au sein de leur portefeuille.



Dans ce contexte, le Brent est stable, autour des 65,8 USD le baril. L'euro cède 0,2% face au billet vert, autour des 1,168 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, 2CRSi annonce la signature d'un contrat de 47 millions d'euros pour fournir des serveurs haute performance destinés à des applications d'intelligence artificielle en Malaisie. La livraison est prévue d'ici fin 2025.

Les communications ultérieures mentionneront le montant sous forme abrégée : 47 MEUR.



Carmat annonce la suspension de la cotation de son action à partir du 14 août 2025, avant l'audience du 19 août 2025 au Tribunal des activités économiques de Versailles pour examiner une offre de reprise déposée dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire.



Enfin, Sanofi annonce que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accordé la désignation de médicament orphelin au rilzabrutinib, un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) covalent et réversible, pour la maladie liée aux IgG4 (IgG4-RD).