Paris : reste proche des 7900Pts malgré l'entrée en vigueur du shutdown

Le CAC 40 débute la séance à l'équilibre vers 7900Prs alors que faute d'accord budgétaire, la fermeture partielle des administrations fédérales ('shutdown') vient d'entrer en vigueur aux Etats-Unis.



'Même si historiquement les shutdowns n'ont eu qu'un effet limité sur les marchés financiers et l'économie, cela reste un risque à surveiller', estime néanmoins Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Le professionnel rappelle en effet que les indices américains évoluent à des niveaux de valorisation très élevés, intégrant selon lui 'la perfection (économie résiliente, baisse des taux de la Fed, croissance soutenue des bénéfices des entreprises, etc)'.



'Or une fermeture des services fédéraux, même partielle, n'est jamais une situation anodine', prévient-il, soulignant notamment qu'elle concerne des centaines de milliers de fonctionnaires et peut retarder la publication de chiffres importants.



De nombreux indicateurs, dont les indices PMI pour le secteur manufacturier, ainsi qu'une estimation rapide de l'inflation dans la zone euro pour le mois de septembre ont été publiés.



En repli de 50,7 en août à 49,8 le mois dernier, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, est retombé en zone de contraction en septembre, la contraction n'ayant toutefois été que marginale.



Fléchissant de 50,4 en août à 48,2 en septembre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, s'est replié sous la barre du 50 signalant ainsi une détérioration modérée de la conjoncture du secteur.



Le taux d'inflation annuelle dans la zone euro devrait s'établir à 2,2% en septembre 2025, en hausse donc par rapport à celui de 2% observé le mois précédent, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



De l'autre côté de l'Atlantique, les investisseurs devraient se montrer attentifs, cet après-midi, à l'enquête ADP sur l'emploi privé, puis aux indices PMI et ISM pour le secteur manufacturier américain pour le mois écoulé.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, TotalEnergies indique céder ses participations dans les champs West Ekofisk, Albuskjell et Tommeliten Gamma, en Norvège, des champs matures et faisant l'objet d'un projet de redéveloppement.



Crédit Agricole, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires, annonce le lancement d'un programme de rachat de jusqu'à 22 886 191 actions, pour compenser l'effet dilutif de son augmentation de capital 2025 réservée aux salariés.



Capgemini annonce avoir acquis 100% du capital de SEIMAF, groupe d'ingénierie industrielle et de conseil technique opérant dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement et de l'industrie, et spécialisé dans le nucléaire.

