Paris : séance particulièrement calme après un calendrier chargé

La Bourse de Paris débute sans grande tendance vendredi matin, à l'amorce d'une séance qui pourrait déjà prendre des airs de trêve des confiseurs à quelques jours de Noël, et au vu du programme et des volumes allégés qui attendent les investisseurs pour cette dernière session de l'ultime semaine complète de l'année 2025. L'indice CAC 40 est proche de l'équilibre à 8 157 points.



Après un calendrier chargé d'un point de vue monétaire et de publications de données aux Etats-Unis,, la séance s'annonce particulièrement calme, ce qui pourrait donner aux intervenants la possibilité de procéder à leurs derniers ajustements de positions et réallocations d'actifs avant de déserter leur desk en vue des fêtes de fin d'année.



Le marché devrait toutefois continuer de profiter des chiffres rassurants de l'inflation américaine et des solides perspectives du fabricant de semi-conducteurs Micron dans l'IA, qui avaient permis à Wall Street de clôturer sur une note positive hier soir, avec des gains de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,8% pour le S&P 500 et de 1,4% pour le Nasdaq.



Ces deux derniers indices sont ainsi revenus bien au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours (MM50) qu'ils avaient enfoncé au cours des séances précédentes, envoyant un signal technique positif en vue de l'enclenchement d'un éventuel "rally" de fin d'année.



Les intervenants digèrent par ailleurs le message plutôt encourageant livré hier par la Banque centrale européenne (BCE), qui n'a pas touché à ses taux mais qui a relevé ses prévisions de croissance pour la zone euro en 2026.



"Le sentiment observé sur les marchés hier s'est clairement apparenté à celui d'un scénario de type "goldilocks"", estiment les analystes de Danske Bank.



"Les actions ont progressé avec une nette préférence pour les valeurs cycliques, la volatilité au sens du VIX s'est calmée, les rendements obligataires se sont détendus, les spreads de crédit se sont resserrés et le bitcoin a poursuivi sa hausse", fait valoir la banque danoise.



"Que faut-il en retenir ? Que les investisseurs abordent l'année à venir dans un état d'esprit très favorable, avec des fondamentaux macroéconomiques suffisamment solides pour soutenir une nouvelle année de bonnes performances des actifs risqués", soulignent les stratèges.



L'indice STOXX Europe 600 en a profité pour établir un nouveau plus haut historique tandis que le CAC 40 s'adjugeait 0,8% à 8 150,6 points.



Avec un gain qui atteint pour l'instant autour de 1% sur la semaine, l'indice parisien n'évolue plus qu'à 160 points, soit environ 2%, de son record absolu des 8 314,2 points, ce qui pourrait pousser les investisseurs à pousser prudemment les cours à la hausse durant la traditionnelle trêve des confiseurs, une période marquée par une activité habituellement calme mais aussi par une saisonnalité porteuse.



Après une semaine chargée en termes de déclarations de responsables monétaires et d'indicateurs financiers, le calendrier du jour s'annonce très calme sur le front des statistiques économiques, ce qui promet des volumes d'échanges réduits.



La semaine s'achèvera toutefois avec le phénomène des "quatre sorcières", qui marque l'expiration simultanée des options et futures sur actions et sur indices, une conjonction susceptible de favoriser la volatilité en poussant de nombreux acteurs de marché à clôturer leurs livres de comptes.



Le sentiment positif du marché ne semble pas, en tout cas, remis en question par les résultats mitigés dévoilés dans la soirée d'hier par les géants américains Nike et FedEx.



Les investisseurs savent qu'une nouvelle saison des résultats va commencer à déferler dès le mois de janvier et l'attention du marché se tournera entièrement vers ces chiffres et ces perspectives.