Paris : solide en octobre mais s'essouffle au cours des derniers jours

La Bourse de Paris conclut cette dernière séance de la semaine sur un repli de 0,44%, à 8121 points, pénalisée par AXA (-4,3%), Edenred (-4%) ou encore Saint-Gobain (-3,6%).

L'indice parisien cède ainsi 1,4% au cours de la semaine écoulée, mais s'arroge 1,8% sur le mois écoulé, et même près de 10% depuis le début de l'année.

Outre-Atlantique, Wall Street repart du bon pied après le trou d'air de la veille : le Nasdaq gagne 0,7%, bien aidé par Amazon (+10%), devant un S&P500 plus timide, à +0,3%.

Les marchés d'actions achèvent ce mois d'octobre avec les honneurs (le Nasdaq engrange +5%, le S&P500 +2,2%) et ressortent la tête haute d'une semaine jugée décisive par nombre d'observateurs, marquée par une actualité particulièrement dense, entre réunions des banques centrales, résultats des GAFAM et actualité internationale.



La baisse des taux décidée mercredi par la Fed s'est accompagnée d'une posture jugée plus prudente de la part de son président Jerome Powell, qui a conduit les opérateurs à revoir à la baisse leurs anticipations d'assouplissement monétaire... mais sans remettre en cause leur vision très positive des marchés d'actions.

Les investisseurs s'interrogent quant à la division inhabituelle du comité stratégique de la banque centrale américaine, mais se montrent malgré tout optimistes sur les chances d'une nouvelle réduction du loyer de l'argent le 10 décembre.



'Si on met de côté l'actualité au jour le jour et qu'on prend un peu de recul, le contexte reste extrêmement favorable pour les actifs risqués', juge ainsi Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.



'Les taux directeurs de la Fed reviennent progressivement vers un niveau neutre, qu'il y ait une nouvelle baisse au mois de décembre ou non, et son bilan s'approche lui aussi de son point d'équilibre', fait valoir le stratégiste.



'Ajoutez à cela une économie toujours solide, des résultats d'entreprises robustes, la réouverture imminente de la fenêtre de rachats d'actions, et la peur de manquer le train de la hausse (FOMO) qui monte à l'approche de la fin d'année, et on obtient un cocktail explosif qui continue de pousser naturellement les marchés vers le haut', conclut-il.



De son côté, la BCE a maintenu ses taux hier et rien de plus n'est ressorti de la conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde, qui a estimé que la politique de l'institution basée à Francfort se trouvait dans 'une bonne position'.



Dans ces conditions, et au vu du timide réchauffement des relations commerciales entre Washington et Pékin, beaucoup de professionnels estiment que les Bourses mondiales devraient continuer sur leur lancée haussière d'ici à la fin de l'année, voire jusqu'au début du prochain exercice.



Les grandes valeurs de la tech américaine, principaux moteurs de la performance des marchés ces derniers mois, ont dans l'ensemble dépassé les attentes sur le trimestre écoulé, mais la montée en puissance de leurs investissements dans l'IA a surpris par son ampleur.

'Les questionnements sur les montants d'investissement, qui devraient s'accroître en 2026, par les entreprises américaines de la tech sont légitimes. Mais ils ne justifient en rien l'amplitude des baisses observées.'



'Nous suspectons que ces chutes conséquentes, par exemple visant Meta, sont l'oeuvre de flux vendeurs de la part des fonds spéculatifs', notait ce matin Christopher Dembik, conseiller en investissements chez Pictet AM.



Sur le front des statistiques, le PMI de Chicago est sorti aux États-Unis : il ressort en hausse de +3,2 pts à 43,8%, surpassant le consensus de +42,3%.

En Europe, les marchés ont pris connaissance du taux d'inflation annuel de la zone euro. Celui-ci est estimé à 2,1% en octobre 2025, contre 2,2% en septembre selon une estimation rapide publiée par Eurostat.

Par ailleurs, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1% sur un an en octobre 2025, un taux annuel en légère baisse donc après celui de 1,2% observé en septembre, indique une estimation provisoire réalisée par l'Insee.

Sur le compartiment obligataire, les Bunds à 10 ans évoluent autour des 2,63%, tandis que l'OAT de même échéance est à 3,42%, soit un spread inférieur à 80 pb.



Le baril de Brent rebondit de +0,5% vers 65 USD. Sur le FOREX, l'euro cède 0,7% face au billet vert, à 1,153 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, AXA a indiqué hier soir que les primes brutes émises et autres revenus étaient en hausse de 7%, à 89,4 milliards d'euros sur 9 mois. Les primes en assurance dommages sont en hausse de 5% à 46,2 milliards d'euros et les primes en assurance vie et santé en hausse de 9% à 42,3 milliards d'euros.



Par ailleurs, Saint-Gobain a publié un chiffre d'affaires en hausse de +1,3% en monnaies locales au troisième trimestre. Il bénéficie d'une stabilisation à données comparables (-0,2%), portée par la bonne dynamique de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine et par le retour à la croissance en Europe, malgré le repli de l'Amérique du Nord.



Casino (-4,3%, nouveau plancher historique vers 0,355 EUR) rapporte que son chiffre d'affaires est ressorti à un peu plus de 2 milliards d'euros sur la période allant de juillet à septembre, soit une hausse de 0,5% en données comparables, à la faveur d'une progression de 1,1% de ses enseignes de proximité telles que Monoprix, Franprix ou Naturalia.