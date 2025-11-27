Paris : termine à l'équilibre, privé de l'impulsion de Wall Street

La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain anecdotique de 0,04% à 8099 points, tirée par Pernod Ricard (+2%), BNP Paribas (+1,4%) et Renault (+1,2%), mais freinée par Hermès (-1,7%) et Kering (-0,9%).



Les investisseurs ont limité les risques alors que Wall Street est restée portes closes pour cause de "Thanksgiving". Les échanges ont tout juste dépassé les 1,2 milliard d'euros depuis l'ouverture.



En Europe, les variations sont aussi très limitées : l'Euro Stoxx 50 est resté à l'équilibre, Londres cède moins de 0,1%, Francfort ne grappille même pas 0,2%.



Sur le front des statistiques, l'humeur du consommateur allemand n'a pas beaucoup évolué à l'approche de la fin de l'année : l'indice GfK du moral des ménages, calculé par le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) à partir des réponses d'un échantillon de 2000 individus, s'est amélioré de 0,9 point de pourcentage en perspective du mois de décembre, à -23,2 contre -24,1 pour novembre, ce qui demeure un niveau de crise de confiance sévère.



Par ailleurs, l'indice du sentiment économique (ESI) est resté globalement stable en novembre, tant dans l'UE que dans la zone euro (+0,2 point dans les deux cas à 96,8 et 97, respectivement), selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



Cette quasi-stabilité résulte de confiances plus élevées dans les services, la distribution au détail et la construction, contrebalancées par une moindre confiance dans l'industrie, tandis qu'elle est restée globalement stable chez les ménages.



Sur le compartiment obligataire, l'OAT à 10 ans stagne autour de 3,41% pour un Bund de même échéance qui varie peu (+0,2 pt) à 2,676%.Le Brent grappille 0,3%, autour des 63,3 USD le baril à Londres.

L'absence des cambistes américains se fait également sentir sur le FOREX, où l'euro reste globalement stable face au billet vert, autour de 1,159/1,16 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Trigano (+16%) publie des chiffres "moins pires que prévus" : un bénéfice net en chute de 36,1% à 239,4 millions d'euros au titre de son exercice 2025, soit 12,41 euros par action, et un bénéfice opérationnel courant en recul de 32,9% à 335,9 MEUR, pour un chiffre d'affaires en retrait de 6,8% à 3,66 MdsEUR.



Rémy Cointreau dévoile un résultat net part du groupe en recul de 31,3% (dont -16,2% en organique) à 63,1 millions d'euros pour son 1er semestre 2025-26, et un résultat opérationnel courant (ROC) de 108,7 MEUR, en baisse organique de 13,6%.



Kaleon, spécialiste de la valorisation, la préservation et la conservation du patrimoine historique et artistique italien et international, annonce le succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Milan et Euronext Paris avec une augmentation de capital de 16,5 millions d'euros (incluant la clause d'extension), pouvant être portée à 18 MEUR en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



LDC recule de 5,5%, au lendemain de l'annonce par le groupe spécialisé dans la volaille de résultats au titre de son 1er semestre 2025-26 en deçà des attentes d'Oddo BHF, "en raison d'une moindre rentabilité du pôle amont".



Enfin, la plateforme IA agentique sécurisée Prisme.ai annonce un partenariat stratégique avec Bouygues Telecom pour alimenter le nouveau "Studio IA", un environnement unifié qui structure et industrialise les usages d'IA pour les collaborateurs de l'opérateur.