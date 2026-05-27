Paris tiré par l'auto et le luxe, et rassuré par le statu quo en Iran

Francfort et Paris s'adjugent respectivement 0,7% et 0,5% ce matin, tandis que Londres est plus en retrait (-0,1%). Les marchés semblent rassurés par l'absence de reprise des hostilités entre Washington et Téhéran après des bombardements américains qui avaient remis en question la possibilité de négociations fructueuses entre les deux camps.

Le CAC évolue à 8 215 points ce matin, largement tiré par le luxe avec +3,3% pour Kering et +2,4% pour LVMH, mais aussi par le secteur auto avec +4% pour Renault et +3% pour Stellantis.



Le Losange profite notamment d'un accord avec les syndicats en Espagne garantissant la production de cinq nouveaux modèles sur les sites de Palencia et Valladolid, ainsi que la pérennisation de 6 000 emplois. L'accord couvre notamment les salaires, la flexibilité, l'emploi et les mesures sociales. Les investisseurs se concentrent sur les bonnes nouvelles car au niveau des ventes, celles de voiture particulières neuves, elles ont reculé de 4,3% le mois dernier dans l'Union européenne.



Par ailleurs, Stellantis étudierait plusieurs options pour développer la future plateforme destinée aux grands modèles d'Alfa Romeo. Selon Emanuele Cappellano, directeur des opérations Europe, le projet pourrait être mené en interne ou via un partenariat. En parallèle, les immatriculations de véhicules particuliers neufs du groupe ont augmenté de 5,5% dans l'Union européenne en avril, portant la hausse depuis le 1er janvier à 7,8%.



De son côté, l'Euro Stoxx 50 s'adjuge 0,5% et se place dans le sillage des indices américains qui ont terminé en hausse hier soir, à l'instar du Nasdaq (+1,2%) et du S&P 500 (+0,6%).



Le statu quo en Iran est plutôt perçu positivement par les intervenants, surtout après les récents bombardements initiés par les Etats-Unis dans le sud du pays et sur des navires soupçonnés de poser des mines en pleine période de négociations.



Dans ce cadre, le prix du pétrole repart à la baisse : le Brent abandonne 2,2% à 97,1 USD le baril tandis que le WTI recule de 2,6% à 90,9 USD.



Les valeurs en mouvement



Dans le reste de l'actualité, Akzo Nobel gagne 16% après avoir rejeté une offre de rachat non contraignante de 73 EUR par action formulée par ses rivaux Nippon Paint et Sherwin-Williams. La direction estime que la proposition sous-évalue l'entreprise et manque de garanties sur sa réalisation.



Volvo Cars gagne 7%, porté par l'obtention d'une dérogation spéciale aux États-Unis, lui permettant de poursuivre l'importation et la vente de ses véhicules connectés.



Parmi les baisses, Greencore lâche 5% après une perte semestrielle de 30,8 MGBP, contre un bénéfice de 19,8 MGBP un an plus tôt. Le bond de 43% du chiffre d'affaires à 1,32 MdGBP ne suffit pas à rassurer.



Enfin, Capgemini cède 4% après sa nouvelle feuille de route axée sur l'IA agentique. Néanmoins, la croissance visée de 5,5% à 7,5% par an d'ici 2028 passe mal face aux anciennes prévisions de 7% à 9%.



Agenda du jour allégé



L'agenda du jour est léger : les intervenants devront se contenter des chiffres des demandes d'emploi en France, publiés à midi. Ils sont attendus à 3,13 millions, contre 3,11 millions le mois précédent.



Les résultats de Soitec sont aussi attendus en fin de journée après la clôture.



En attendant, l'euro est globalement stable face au billet vert, autour de 1,164 USD.