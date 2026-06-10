Parker-Hannifin : la puissance tranquille d'un industriel de grande qualité
Parker-Hannifin est un acteur profondément inséré dans les chaînes de valeur de ses clients, avec une capacité à convertir la complexité technique en revenus récurrents, en marges élevées et en génération de trésorerie. Acteur de longue date de la bourse américaine, c'est un chouchou des amoureux des dividendes mais aussi la dernière entrée dans notre portefeuille Investisseur USA chez Zonebourse. Plongeons dans les entrailles de ce dossier de grande qualité.
Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.
Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.
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Surperformance est positionnée à l'achat sur PARKER-HANNIFIN CORPORATION depuis le 03/06/2026
Parker-Hannifin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de commande et de contrôle. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes industriels (68,8%) : tuyaux industriels, raccords et adaptateurs pour tubes, filtres à huile, filtres à air, moteurs, pompes et vannes hydrauliques, accessoires pneumatiques, équipements de diagnostic, systèmes de climatisation et de contrôle (dispositifs de contrôle du gaz carbonique, contrôleurs électroniques, régulateurs de pression, vannes électromagnétiques, détendeurs thermostatiques), etc. 59,5% du CA est réalisé en Amérique du Nord ;
- systèmes et composants aérospatiaux (31,2%) : systèmes de commandes de vol, dispositifs d'automatisation et de lecture de débit des fluides, composants hydrauliques, freins, etc. destinés aux avions militaires et commerciaux.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (67,5%), Europe (19,5%), Asie-Pacifique (11,9%) et Amérique latine (1,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.