Partenariat stratégique entre Eviden (Atos) et Vates

Atos annonce un partenariat stratégique entre sa division Eviden et Vates, entreprise française pionnière dans la virtualisation open-source, pour 'fournir une solution fiable, efficace et pérenne, prête à répondre aux besoins réels d'une infrastructure'.



Ensemble, ils proposent une infrastructure 100% souveraine, depuis le matériel jusqu'à la plateforme de virtualisation, marquant 'une avancée importante pour les organisations souhaitant réduire leur dépendance vis-à-vis de fournisseurs étrangers'.



Cette collaboration combine les derniers serveurs BullSequana SH d'Eviden, dédiés à l'IA et aux applications critiques, avec la pile de virtualisation Vates VMS entièrement open source, pour proposer 'une solution fiable, efficace et pérenne, adaptable à divers scénarios'.



'Convaincus du potentiel de cette collaboration, nous déployons actuellement la solution VMS de Vates dans notre usine d'Angers, en cours de reconstruction', précise Charles-Philippe Gaudron, directeur business computing et AI chez Eviden.