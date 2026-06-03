Partners Group bloque des sorties, le titre plonge de 17%

Partners Group a plafonné les retraits d'un fonds européen de private equity destiné aux investisseurs fortunés, une première significative pour cette classe d'actifs depuis que les grands acteurs du non coté courtisent plus activement la clientèle privée, a révélé le Financial Times.

Les demandes de rachat ont atteint 9,8% de la valeur du fonds au deuxième trimestre, poussant le groupe suisse à activer une limite de 5% par trimestre prévue dans les conditions du véhicule, a appris le FT.



Cette décision intervient dans un contexte plus difficile pour Partners Group, qui gère 185 milliards de dollars d'actifs. Le groupe fait face à des sorties nettes sur plusieurs fonds, à des performances récentes jugées décevantes et à la concurrence croissante de géants comme Blackstone et KKR. Le fonds concerné, doté de 8,6 milliards de dollars, n'a satisfait que 62% des demandes de retrait en mai et sera soumis à des restrictions en juin, avec un risque de nouveau plafonnement au troisième trimestre, d'après les éléments rapportés par le FT.



L'épisode illustre les tensions qui apparaissent lorsque des actifs par nature illiquides sont vendus à une clientèle recherchant davantage de souplesse. Après les fonds de dette privée, déjà confrontés à des restrictions de rachats chez plusieurs gestionnaires, la pression gagne désormais le private equity.



-17% après la révélation



"La malédiction de l'evergreen, ce stratagème visant à maintenir une liquidité trimestrielle, touche désormais le principal fonds de capital-investissement de Partners Group, Global Value, qui a été à l'origine... du concept d'evergreen", souligne Pierre-Yves Gauthier, d'AlphaValue. "Le principal problème est que le mal se propage à toutes les classes d'actifs des marchés privés. En d'autres termes, le fait d'être aussi bien diversifié que Partners Group l'est par classe d'actifs et de l'affirmer en termes d'investissements sous-jacents ne constitue pas une bouée de sauvetage suffisante", ajoute-t-il.



Partners Group défend ce mécanisme comme un moyen de protéger les investisseurs de long terme et d'éviter des ventes forcées d'actifs, mais le marché sanctionne lourdement l'annonce, qui pèse aussi sur d'autres acteurs du secteur, à l'image d'Eurazeo (-4%), CVC Capital Partners (-7%) ou EQT (-7%).