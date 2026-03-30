Parvus AM dépasse les 10% des droits de vote d'Accor
Parvus Asset Management Jersey Limited, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 mars, le seuil de 10% des droits de vote d'Accor, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.
La société de gestion a précisé détenir, à cette date, pour le compte desdits clients et fonds, 28 088 338 actions Accor représentant autant de droits de vote, soit 11,97% du capital et 10,23% des droits de vote de la chaîne hôtelière.
Si sa participation pourrait augmenter ou diminuer au fil du temps en fonction de circonstances futures, Parvus n'envisage pas de prendre le contrôle d'Accor, ni de demander la nomination d'administrateurs au sein du conseil d'administration.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,9% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,1%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2025, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.