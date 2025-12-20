Permira détenait la majorité du capital de la marque de chaussures de luxe depuis 2020, après une acquisition à 1,28 milliard d'euros. Alors qu'une entrée en Bourse avait longtemps été envisagée, le fonds cède finalement ses parts à un autre fonds, HSG, pour 2,5 milliards d'euros, dette comprise.

Publié le 20/12/2025 à 11:48 - Modifié le 20/12/2025 à 12:01

HSG, ancienne filiale chinoise de Sequoia Capital aujourd’hui indépendante pour des raisons géopolitiques, est dirigée par Neil Shen, gérant de renom. Ce fonds a d’ailleurs récemment pris une participation majoritaire dans le groupe suédois d’équipements audio Marshall.

Temasek, ainsi que sa filiale True Light, ont également pris une participation minoritaire. Rappelons que Temasek est également au capital de marques du secteur telles que Moncler ou Zegna, dont sa participation a été doublé cet été

Golden Goose figurait parmi les 25 IPO les plus attendues selon Zonebourse en 2024 et 2025. Une première tentative avait été avortée in extremis en 2024. Permira se félicite aujourd’hui de cette décision avec cette vente qui valorise Golden Goose à presque le double de son prix d’acquisition.

Le fonds a par ailleurs cédé récemment une participation dans Boats Group. Selon le Financial Times, 12,6 milliards d’euros ont été retournés aux investisseurs au cours des douze derniers mois.

Golden Goose, “l’oie d’or”, est sur une excellente dynamique puisque le chiffre d’affaires est passé de 266 millions d’euros à 655 millions au dernier exercice fiscal sous l’ère Permira. Sur les neuf premiers mois de l’exercice en cours, la croissance est restée à deux chiffres dans toutes les régions. Contrairement à bon nombre de concurrents, la dynamique chinoise reste positive.

La cartographie des investisseurs révèle une volonté collective de capitaliser sur le potentiel de la marque. Carlyle, qui avait cédé sa majorité à Permira en 2020, réduit progressivement sa participation mais reste au capital. Les actionnaires sont désormais majoritairement asiatiques : Temasek, fonds singapourien, s’est joint aux acquéreurs aux côtés de HSG, tandis que Blue Pool, société d’investissement hongkongaise soutenue par le cofondateur d’Alibaba Joe Tsai, avait déjà pris 12 % du capital début 2025. Permira conserve également une participation dans cette nouvelle configuration.

Les documents définitifs de l’opération devraient être révélés au troisième trimestre 2026, pour ceux qui souhaitent savoir plus précisément la nouvelle composition du capital.