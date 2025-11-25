C'est un vieux dicton boursier - que méditeront assurément les investisseurs captivés par la vague de l'IA - selon lequel les innovateurs dans un domaine en sont rarement les bénéficiaires sur la durée.

Cette vieille loi du capitalisme se vérifie à nouveau avec le danois Novo Nordisk, pionnier des traitements anti-obésité et encore la première capitalisation boursière européenne il y a quelques mois.

Le groupe pharmaceutique achève une véritable annus horribilis. Sur le segment anti-obésité, il s'est fait coiffer au poteau par les américains Eli Lilly et Pfizer, qui lui a chipé Metsera à l'issue d'un processus d'enchères particulièrement survolté.

Sur son segment R&D, le groupe vient de rencontrer un échec sur son potentiel traitement contre la maladie d'Alzheimer - domaine thérapeutique sur lequel, décidément, tous les prétendants se cassent les dents - tandis que son pipeline reste excessivement concentré sur des variantes du semaglutide.

Dans un contexte de crise pour le groupe, qui voit son titre divisé par deux en 2025, la direction a été entièrement remaniée. Mais, pur produit de la maison, Mike Doustdar n'a pas totalement été adoubé par les investisseurs.

Ces derniers auraient en effet souhaité voir un outsider - lire : un profil anglo-saxon - nommé à sa place. Cependant, de manière assez inhabituelle au Danemark, Doustdar est entré en fonction en lançant tout de suite un programme de licenciements.

Novo, qui générait 10 milliards de dollars de profits cash l'an dernier - pour une capitalisation boursière de 200 milliards de dollars - redirige pour l'instant l'intégralité de ses profits vers la croissance externe.

Dans ce contexte, les neuf milliards retournés aux actionnaires l'an dernier - deux tiers en dividendes, un tiers en rachats d'actions - ont été financés par une augmentation de l'endettement ; cette dernière ne compromet pour l'instant en rien la capitalisation extrêmement robuste du groupe.

A priori, les méthodes agressives de Doustdar avec Metsera prouvent qu'il entend poursuivre dans cette voie. Ce qui, par extension, entretient les doutes des investisseurs sur la profondeur du pipeline de Novo.