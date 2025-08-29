Cette fois, les économistes ont vu juste. L'inflation du mois de juillet est ressortie pile en ligne avec les attentes. A ce stade, les droits de douane ne provoquent pas de flambée de l'inflation. La baisse des taux de la Fed en septembre est plus que jamais d'actualité.

Une fois encore les chiffres de l’inflation PCE sont piles en ligne avec les attentes. Les économistes sont-ils des génies ou ont-ils une chance incroyable ? Ni l’un ni l’autre. Une part importante des composantes du PCE provient du CPI et du PPI, deux statistiques publiées plus tôt dans le mois. Mécaniquement, cela réduit les marges d’erreur par rapport aux prévisions.

Pour revenir aux chiffres du jour, l'inflation continue de remonter progressivement, sans véritable flambée. En rythme annuel, la version core du PCE est à 2.9%, le plus haut niveau depuis février.

Core PCE. Sources : Bureau of Economic Analysis, Trading economics

Si, pour l’heure, les droits de douane ne se matérialisent pas vraiment dans les chiffres d’inflation, il faut tout de même s’attendre à voir leurs effets dans les prochains mois. D’une part, parce que les droits de douane réciproques ne sont entrés en vigueur que début août. D’autre part, parce que les stocks constitués en début d’année par les entreprises entraînent un décalage.

Journée porte ouverte le 17 septembre

Le chiffre d’inflation du jour est une bonne nouvelle pour les marchés parce qu’il ne remet pas en cause la baisse de taux de septembre, voire des baisses supplémentaires par la suite.

C’est ce qu’a défendu hier le gouverneur de la Fed, Christopher Waller. "Le moment est venu d'assouplir la politique monétaire et de la ramener à une position plus neutre", qu'il situe autour de 3 %.

Depuis plusieurs semaines, Waller soutient que l’inflation liée aux droits de douane ne sera que temporaire. Il considère donc que la Fed peut se concentrer sur les risques sur le marché de l’emploi, et commencer dès maintenant à baisser les taux.

Lors de la dernière réunion de la Fed, fin juillet, il avait voté contre la décision de maintenir les taux inchangés, tout comme la gouverneure Michelle Bowman. C’était le premier meeting où deux gouverneurs votaient contre la décision depuis 1993.

A Jackson Hole la semaine dernière, Jerome Powell semble s’être ralliée à cette position en estimant que "la balance des risques semble se déplacer". Autrement dit, la Fed doit se concentrer davantage sur son mandat d’emploi maximum.

Le président de la Fed considère désormais que les droits de douane seront un choc unique sur les prix, mais qui ne sera toutefois pas visible "en une seule fois". Il pourrait donc y avoir plusieurs mois, voire plusieurs trimestres d’inflation plus élevés.