Comme attendu, François Bayrou a perdu lundi le vote de confiance, entraînant la chute de son gouvernement. Cette fois, Emmanuel Macron n'a pas tardé à réagir, en nommant Sébastien Lecornu pour le remplacer. Sur le fond, la problématique reste toujours la même : faire voter un budget qui permet de réduire le déficit, dans une assemblée divisée en trois blocs. Un blocage politique qui entraine un écartement des spreads de taux, au moment où les agences de notation s'apprêtent à réévaluer la note de la France.

Publié le 10/09/2025 à 11:33 - Modifié le 10/09/2025 à 11:34

Après l’Espagne, le Portugal, et la Grèce, la France devrait bientôt emprunter plus cher que l’Italie. En effet, l’écart entre le 10 ans italien et le 10 ans français s’est réduit à quelques points de base, illustrant l’inversion des dynamiques entre les deux pays.

Pendant des années, l’un des atouts de la France pour les investisseurs internationaux et les agences de notation était la stabilité politique, pendant que les gouvernements se succédaient en Italie. Désormais, Giorgia Meloni est au pouvoir depuis trois ans, quand Sébastien Lecornu est le cinquième premier Ministre français en trois ans.

Toutefois, le spread par rapport à l’Allemagne reste contenu. Si le niveau des 80 points de base a de nouveau été dépassé, le pic récent est en-dessous des 83 points de base de la dissolution de l’Assemblée Nationale, et des 88 points de base consécutifs à la chute de Michel Barnier en décembre dernier. Les marchés semblent s’être habitués à cette instabilité politique à la française.

Au-delà des écarts de taux (des spreads), les taux français ne sont pas non plus partis dans le décor, malgré le blocage politique et un déficit à plus de 5%.

Néanmoins, les taux sont plutôt orientés à la hausse ces derniers mois, ce qui complique encore davantage l’équation budgétaire. La charge de la dette (le remboursement des intérêts) a ainsi doublé en cinq ans, pour atteindre 55 milliards d’euros cette année.

Vers une nouvelle dégradation de la note ?

Les investisseurs ont désormais les yeux rivés vers l'agence Fitch Ratings, qui doit actualiser la note de la France vendredi, après la clôture des marchés.

Fitch, souvent considérée comme précurseur parmi les agences, réexaminera sa note AA- assortie d'une perspective négative. Moody's et S&P Global, qui attribuent des notes équivalentes, suivront en octobre et novembre.

Un abaissement par Fitch ferait passer la note de la France à A+, soit sept crans au-dessus de la catégorie spéculative et le niveau le plus bas parmi ses pairs.

La note de la France avait déjà été abaissée par Moody's après la chute du gouvernement Barnier l'an dernier.

Toutefois, il faut nuancer l’impact des dégradations de notations par les agences. Les réactions de marché sont souvent assez neutres lorsqu’une telle annonce intervient.

Pourquoi ? Parce que les agences de notation sont un peu un indicateur retardé et que le marché a déjà "fait le travail" lorsqu’une dégradation intervient.

C’est le constat que nous avons fait plus haut. La France emprunte d’ores et déjà plus cher que l’Espagne, le Portugal, et la Grèce. Des pays dont la notation est inférieure de plusieurs crans à celle de la France. Autrement dit, le marché ne traite déjà plus la France comme un pays AA.