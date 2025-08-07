J'avais naïvement cru que la grande question pour les marchés cet été concernait la Fed. Autant dire que je me suis bien trompé. La vraie question à se poser, c'est "est-ce que Donald Trump va prendre des vacances ?". Est-ce qu'il va quitter son costume, mettre un vieux short de bain délavé et une chemise criarde pour manger des saucisses au barbecue ? Est-ce qu'il va éteindre son smartphone ? Parce que tant que ce n'est pas le cas, le monde va continuer à recevoir des rafales d'injonctions plutôt désagréables.

Hier, le président des Etats-Unis a annoncé que les semi-conducteurs importés dans son pays seront taxés à 100%, sauf pour les entreprises qui se sont engagées à fabriquer aux Etats-Unis (on comprend ici à fabriquer "aussi" aux Etats-Unis). Dans la foulée, Tim Cook d'Apple a confirmé, depuis la Maison Blanche, un investissement de 100 milliards de dollars dans le pays. Une façon élégante pour la marque à la pomme de se plier (un peu) au Made in America et pour l'administration Trump d'étaler la réussite de son plan de relocalisation. L'action a repris 5% hier, soit la prime offerte par le marché au rabibochage forcé entre le groupe et la Maison Blanche.

Auparavant, Trump avait fait monter de 25% à 50% le niveau des surtaxes douanières visant l'Inde. New Delhi continue à faire de la résistance en refusant un accord commercial trop déséquilibré. Ce bras de fer pourrait avoir un effet considérable, puisqu'environ 55% des produits exportés de l'Inde vers les Etats-Unis seront frappés.

Mais Donald Trump ne se contente pas d'occuper le terrain commercial. Il s'emploie aussi à régler le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Jusqu'ici, ses tentatives ont échoué, mais le dialogue a repris. Un haut responsable américain juge très probable une rencontre entre Poutine et Trump dès la semaine prochaine. Cela pourrait aboutir à un sommet tripartite Zelensky-Poutine-Trump à court terme. Enfin, si tout se passe comme prévu, puisque le maître du Kremlin est toujours parvenu à se dérober d'une façon ou d'une autre jusqu'ici. En théorie, l'ultimatum fixé par Washington pour que Moscou négocie un cessez-le-feu expire vendredi.

Pendant ce temps, la bourse continue à naviguer à quelques encablures de ses records, sourde au vacarme du nouveau paradigme politique et commercial. La densité de résultats trimestriels d'entreprises va commencer à décliner à partir de la semaine prochaine, mais la saison bat encore son plein. Les petites déceptions sont sanctionnées sévèrement (Super Micro Computer, Mosaic, AMD, Bayer, Zalando ou Beiersdorf hier), les bonnes surprises sont largement récompensées (Arista, Hiscox, Diageo) et Palantir monte quelle que soit la configuration. Le Stoxx Europe 600 a terminé en légère baisse à 541 points pendant que le S&P 500 reprenait 0,73%, bien aidé par la poussée d'Apple, il faut le dire.

Cette solidité boursière continue à surprendre une partie des investisseurs. Mais elle n'est pas dénuée de fondement. Les grands bouleversements laissent souvent les opinions publiques et les marchés relativement indifférents, tant que le quotidien ne vacille pas. Peu importe que les fondements du système économique mondial soient remis en cause, ou que des politiques autrefois jugées impensables comme le retour en force du protectionnisme ou la politisation des institutions deviennent la norme : si l’emploi tient, qu'aucune brèche irréparable ne s'ouvre et que les prix à la consommation restent stables, la machine continue de tourner sans trop de bruit. La stabilité apparente agit comme un anesthésiant collectif, masquant la portée réelle des changements en cours.

Cette forme de passivité n’est pas uniquement de l’inconscience. Elle tient aussi au fait que les conséquences les plus lourdes de ces bouleversements se manifestent rarement de façon immédiate. Le danger, lorsqu’il est diffus ou différé, est plus facile à ignorer. Tant que les scénarios redoutés ne se concrétisent pas, ou ne prennent pas la forme d’un choc brutal, l’inquiétude reste théorique, et les réactions, mesurées voire inexistantes. Ce décalage entre les signaux d’alerte et la perception du risque permet aux nouvelles règles du jeu de s’installer sans réelle résistance.

En attendant que les surtaxes américaines exercent leur effet dans la durée, elles ont déjà un impact statistique. Les exportations chinoises ont grimpé de 7,2% en juillet, portées par la trêve tarifaire temporaire avec les Etats-Unis, selon les données publiées cette nuit. Cette pause a permis aux industriels d’anticiper les surtaxes en attendant la date butoir des négociations du 12 août, qui sera d'ailleurs probablement décalée. Parmi les autres temps forts macroéconomiques du jour, on retrouve la décision de la Banque d'Angleterre sur son taux directeur, qui devrait reculer de 4,25 à 4%. Le marché gardera aussi un œil attentif sur l'emploi hebdomadaire américain et sur les discours des membres de la Fed (Raphael Bostic et Alberto Musalem, autour de 16h00 heure de Paris). J'ai un peu exagéré au début : le marché reste quand même focalisé sur la réaction de la banque centrale américaine.

En Asie Pacifique, le vert domine encore, hormis en Inde où la bourse perd 0,5% à cause du durcissement des menaces américaines de surtaxation. Le Nikkei 225 japonais, le Hang Seng de Hong Kong et le KOSPI coréen progressent d'environ 0,5%. A Taiwan, le TAIEX bondit de plus de 2% dans le sillage de TSMC, dont le cours monte après les déclarations de Trump sur les semiconducteurs, puisque le groupe devrait échapper aux surtaxes grâce à ses investissements aux Etats-Unis. L'ASX australien a clôturé en légère baisse de 0,2%. Les indicateurs avancés européens sont hésitants, mais des variations locales plus marquées pourraient avoir lieu en fonction des publications matinales d'entreprises.

Le CAC40 gagne 0,26% à 7655 points peu après l'ouverture. Le SMI est très légèrement rouge à 11 751 points.

Au programme aujourd'hui : la décision de la Banque d'Angleterre à la mi-journée, suivie aux Etats-Unis par les nouvelles demandes d'allocations chômage, la productivité hors agriculture, le coût unitaire de la main d'œuvre et les stocks de grossistes. Tout l'agenda ici.

TotalEnergies ne va pas investir dans le projet Train 5 LNG de NextDecade, selon des sources proches du dossier.

Accor envisage d'introduire sa filiale d'hôtels lifestyle Ennismore à la Bourse de New York.

Bouygues Telecom (Bouygues) a été victime d'une cyberattaque.

Elis acquiert une blanchisserie industrielle en Irlande.

Le trafic de navettes de passagers Getlink a progressé de 4% en juillet.

La FDA lève la suspension d'utilisation du vaccin Ixchiq de Valneva pour les personnes âgées.

Neurones relève sa prévision de chiffre d'affaires annuel.

Ascom Participation rachète 7,10% du capital de Delfingen.

Les principales publications du jour : Catering International Services… Le reste ici.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.