Les investisseurs pensaient pouvoir mettre de côté le conflit au Moyen-Orient, mais le sujet est revenu par la fenêtre. Les échanges de frappes entre les Etats-Unis et l'Iran ont repris depuis deux semaines et se sont même intensifiés ces derniers jours. Un contexte qui a ramené le baril de pétrole vers les 90 dollars et ravivé les craintes inflationnistes.

Il y a tout juste un mois, le marché pensait pouvoir tourner la page de la guerre au Moyen-Orient. Les Etats-Unis et l’Iran signaient un mémorandum d’entente. Dans la foulée, les prix du pétrole ont plongé, pour revenir à leur niveau d’avant crise. Ça c’était fin juin/début juillet. L’époque où on pensait que la France allait gagner la Coupe du monde haut la main. Bref, tout allait bien dans le meilleur des mondes.

Mais depuis deux semaines, on se réveille à nouveau tous les matins avec les nouvelles du front. En effet, les échanges de frappes ont repris entre les Etats-Unis et l’Iran. La tension semble même être montée d’un cran ces derniers jours, avec la mort de trois soldats américains depuis vendredi. Dans ce contexte, le baril de Brent a de nouveau franchi la barre des 90 dollars, lundi à l’ouverture. Il s’est ensuite stabilisé un peu en dessous après une information de Reuters selon laquelle des médiateurs ont transmis à l'Iran une proposition de cessez-le-feu de 10 jours qui permettrait de relancer l’accord intérimaire conclu le mois dernier. Une trêve dans une trêve en quelque sorte.

Mais si, en coulisses, les discussions se poursuivent, sur le terrain, les bombardements continuent. Il y a quelques heures, l’armée américaine a annoncé avoir mené des frappes sur l’Iran pour la dixième nuit consécutive. Hier, Donald Trump a indiqué que pour chaque soldat américain tué, l’Iran "paiera pour ce meurtre au centuple". Tout un programme.

Et pour ne rien arranger, les Houthis rentrent dans la danse. On rappelle que c’est un groupe soutenu par l’Iran qui contrôle une partie du Yémen. Et même si vous ne saviez pas qui ils sont, ils ont un nom de méchants dans Star Wars, donc ça ne sent jamais très bon quand on parle d’eux. Lundi, ils ont déclaré qu'ils imposeraient un blocus maritime à l'Arabie saoudite. Ils ont en effet la capacité de s’en prendre aux navires qui transitent par le détroit de Bab el-Mandeb (la porte d’entrée ou de sortie de la mer Rouge). C’est déjà ce qu’ils avaient fait fin 2023/début 2024.

Pourquoi c’est important ? Parce que depuis fin février, l’Arabie saoudite utilise ses installations sur la mer Rouge pour contourner le détroit d’Ormuz et exporter une bonne partie de son pétrole. A pleine capacité, c’est jusqu’à 7 millions de barils par jour qui peuvent être expédiés par cette route, soit environ 7% de la production mondiale de pétrole. Selon les données de Kpler, les expéditions au départ de Yanbu ont atteint en moyenne 4 millions de barils par jour (bpj) ces dernières semaines. Un blocage des deux détroits serait donc très préjudiciable pour le marché pétrolier et pour l’économie mondiale dans son ensemble.

Le retour des craintes inflationnistes et le discours plutôt hawkish des banquiers centraux maintiennent également les taux longs sur des niveaux élevés, ce qui n’est jamais un élément de soutien pour les actions. Le 10 ans américain est proche de ses plus hauts de l’année. En Europe, le 10 ans allemand est proche de ses records du mois de mai. Le 10 ans français, lui, a même inscrit de nouveaux plus hauts historiques. En effet, la France fait aussi face à une situation budgétaire très dégradée.

Je me suis beaucoup attardé ce matin sur la situation géopolitique parce que sur les indices actions, il y a assez peu de nouveautés. Les semi-conducteurs continuent à occuper les premières et les dernières places des palmarès, selon les jours. Hier, c’était une séance de rebond pour le secteur. Cela a permis au Nasdaq de progresser légèrement, quand le S&P 500 et le Dow Jones terminent dans le rouge. En Europe, la clôture s’est faite autour de l’équilibre, après une séance sans véritable tendance.

Dans le reste de l’actualité :

Donald Trump a imposé des droits de douane de 50% sur 20 milliards de dollars de produits canadiens.

Andy Burnham a remplacé hier Keir Starmer au 10 Downing Street. Il devient le septième premier ministre britannique en 10 ans.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : Revenus et emploi juillet 2026 (Royaume-Uni)

16h00 : Promesses de ventes (Pending Home Sales) juin 2026 (Etats-Unis)

22h30 : Stocks pétroliers API (brut, essence, distillats) sem. du 18 juillet (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Astrazeneca Plc : Svenska Handelsbanken maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 1850 à 1750 SEK.

Aéroports De Paris : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 135 à 140 EUR.

Beiersdorf : Oddo BHF maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 95 à 88 EUR.

Bnp Paribas : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 105 à 115 EUR.

Compagnie Financiere Richemont : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'acheter avec un objectif de cours relevé de 195 à 210 CHF.

Delivery Hero : Barclays dégrade à performance de marché de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 39,10 EUR à 41,50 EUR.

Eurofins Scientific : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 48 à 60 EUR.

Hapag-Lloyd : UBS maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 96 à 102 EUR.

Henkel & Co : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 76 à 90 EUR.

Hsbc Holdings : JP Morgan maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 1370 à 1380 GBX.

Intertek Group : Jefferies dégrade sa recommandation à conserver depuis acheter avec un objectif de cours de 6000 GBX.

Lindt : Oddo BHF maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 114 327 à 97 000 CHF.

Puig Brands : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 23 à 20 EUR.

Rio Tinto : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 119 à 116 USD.

Ryanair Holdings : Citi maintient sa recommandation d'acheter avec un objectif de cours réduit de 32,20 à 31,50 EUR.

Shell : Zacks maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 86 à 95 USD.

Standard Chartered : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 2220 à 2270 GBX.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Le PDG d'Airbus juge les livraisons du premier semestre conformes aux objectifs annuels. Par ailleurs, Airbus décroche une commande de 100 appareils auprès de SMBC Aviation Capital.

Covivio affiche un résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) en hausse de 7,3% à 282,4 MEUR (2,55 EUR/action) au 1er semestre 2026 et confirme ses objectifs.

JCDecaux lance son offre programmatique Digital Out-of-Home dans neuf pays latino-américains.

Valeo va développer et produire un moteur électrique de drones pour Harmattan AI.

Virbac vise la borne haute de ses prévisions, portée par une croissance organique de 7,4% au 1er semestre, et confirme une marge opérationnelle ajustée de 17%.

Emeis lance un programme de rachat de titres, approuvé par l'Assemblée générale du 23 juin 2026.

Argan confirme ses objectifs actualisés, ses revenus locatifs progressant de 4% au T2 2026, et accélère ses livraisons d'entrepôts pour 2026.

Eramet et sa filiale gabonaise Eramet Comilog signent un protocole d'accord avec le gouvernement gabonais pour transformer jusqu'à 700 kt de minerai de manganèse par an d'ici fin 2031 au Gabon.

Mersen remporte deux contrats de fourniture de fusibles de batterie auprès de Ford et Leapmotor.

Les principales publications du jour : Covivio, Maurel & Prom, Icade, Roche Bobois, La Française de l'Energie.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Le London Stock Exchange prévoit de lancer le trading 24h/24 l'année prochaine, selon le FT.

Novartis dépasse les attentes au deuxième trimestre.

Fitch confirme la note d'UniCredit avec perspective de relèvement en cas de rachat de Commerzbank.

Intesa poursuit ses rachats d'actions propres pour 232 MEUR.

Eni et la NCOC contestent une amende de 5 milliards de dollars au Kazakhstan.

Fitch confirme la note de DHL, citant un profil d'activité équilibré et une structure financière solide.

Ferrari a racheté 53 932 actions propres pour 18 MEUR.

Mercedes-Benz sollicite des modifications au projet de loi américain visant à bannir les constructeurs liés à la Chine.

Le président de Diageo prépare un remaniement du conseil d'administration, selon le FT.

DNB Bank cède ses parts dans Luminor Bank à OTP Bank.

Lundbergs acquiert des actions Sandvik pour 339 millions de couronnes suédoises.

Les principales publications du jour : Novartis, Compass Group.

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Taïwan inculpe un ex-employé de TSMC dans une affaire d'espionnage liée à la Chine.

Samsung Electronics crée une division robotique et nomme un ancien cadre de Hyundai à la stratégie.

La Hongrie enquête sur l'investissement de BYD après le recrutement de l'ex-ministre des Affaires étrangères par le constructeur.

Al Rajhi Bank affiche une forte progression du bénéfice net et du produit net bancaire au premier semestre.

CK Hutchison précise qu'aucune décision n'a été prise concernant l'introduction en bourse d'AS Watson.

CGN Power fixe le tarif d'achat pour ses nouvelles unités nucléaires.

Les principales publications du jour : América Móvil, Vale.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.