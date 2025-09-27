Le rebond ne sera a priori pas pour 2025 pour le leader français du conseil en ingénierie.

Sur les six premiers mois de l'exercice fiscal, le chiffre d'affaires décroît de 1,1% par rapport à l'an passé à la même époque. Ceci grâce à une - petite - opération de croissance externe, qui limite la casse.

On saluera la communication financière du groupe, qui met en avant et en gros titre la décroissance organique de 5,6%. Faire passer l’information au second plan aurait été une tentation naturelle que nombre de ses pairs empruntent généralement sans scrupule.

La marge d'exploitation accuse elle aussi le coup. Hors épisode exceptionnel de la pandémie, elle n'avait pas connu de semblable contraction depuis la crise des subprimes. Le profit avant intérêts et taxes passe ainsi de 160 à 125 millions d’euros sur le premier semestre ; de même que le cash-flow libre, qui recule de 98 à 79 millions d’euros.

Dans cette conjoncture éprouvante pour tous les métiers du conseil, notamment ceux exposés à l'industrie automobile, comme Alten justement, la souplesse d'un modèle d'affaires capable d'ajuster sa structure de coûts est un atout enviable. Signe des temps, les effectifs du groupe dirigé par l'excellent Simon Azoulay reculent ainsi de 58 300 à 57 900 sur douze mois.

Le groupe anticipe une décroissance organique comprise entre -5,2% et -5,5% sur l'exercice fiscal complet, et une marge d'exploitation de 8%. En supposant qu’aucune opération de croissance externe ne vienne doper le chiffre d'affaires, ce qui serait surprenant, on peut donc miser de manière prudente sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 4 milliards d’euros en 2025, et sur un profit d'exploitation de 320 millions d’euros.

Cette performance de bas de cycle est à mettre en rapport avec une capitalisation boursière de 2,3 milliards d'euros. À seulement sept fois son profit d'exploitation après investissements, ou EBITDA, Alten est ainsi valorisé sur ses plus bas historiques, touchés pour la dernière fois durant la crise de l'euro en 2012.

Comme pour beaucoup d'autres entreprises de conseil françaises - voir par exemple Neurones de retour sur des multiples de valorisation attractifs - il est permis de penser que cette situation offre un point d'entrée très attractif pour les investisseurs capables de patienter le temps que la conjoncture se ressaisisse.

Géré au cordeau, Alten, rappelons-le, a connu un cycle d'expansion rapide. Sur la dernière décennie, son chiffre d'affaires et son cash flow libre ont triplé, avec d'excellents rendements obtenus sur une stratégie de croissance externe menée avec autant d’opportunisme et que d’astuce. Voir aussi Alten : Valorisation déprimée, publié l'an dernier dans ces mêmes colonnes.