Pattern, l’un des principaux revendeurs tiers sur Amazon, a fait son entrée en Bourse vendredi au Nasdaq sous le symbole "PTRN". L’action a ouvert à 13,50 dollars, légèrement sous le prix d’introduction fixé à 14 dollars, valorisant la société à environ 2,5 milliards de dollars. L’opération a permis de lever 300 millions de dollars, dont la moitié destinée aux investisseurs existants. Fondée en 2013 dans l’Utah par David Wright et Melanie Alder, l’entreprise s’est imposée comme le deuxième plus gros vendeur sur Amazon aux États-Unis.

Positionnée comme un "accélérateur e-commerce", Pattern accompagne plus de 200 marques, dont Nestlé, Panasonic et Skechers, dans l’optimisation de leurs ventes sur des plateformes comme Amazon, Walmart, Target ou TikTok Shop. En 2024, 94% de son chiffre d’affaires provenait d’Amazon. Au deuxième trimestre 2025, la société a enregistré une croissance de 39% de ses revenus, atteignant 598,2 millions de dollars, avec un bénéfice net en hausse à 16,4 millions. Cette introduction intervient dans un contexte de reprise du marché des IPO technologiques, marqué également par les cotations de StubHub, Klarna ou encore Figma.

Malgré ces résultats solides, Pattern reste exposée à plusieurs risques. Sa forte dépendance à Amazon constitue une vulnérabilité majeure si la plateforme venait à modifier ses conditions. De plus, l’entreprise souligne dans son prospectus l’impact potentiel des politiques commerciales américaines, notamment les menaces tarifaires répétées de Donald Trump vis-à-vis de la Chine, qui pourraient freiner la demande et compliquer la fixation des prix. Le PDG David Wright a précisé que l’IPO avait été retardée de plusieurs mois pour tenir compte de ce climat d’incertitude.