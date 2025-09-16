Nestlé annonce le départ anticipé de Paul Bulcke de la présidence du Conseil d'administration. Il sera remplacé par Pablo Isla, actuellement Vice-Président, qui prendra ses fonctions le 1er octobre. Paul Bulcke, qui devient Président d'honneur, déclare avoir 'pleine confiance dans la nouvelle direction' et vouloir faciliter une transition accélérée.

Le Conseil exprime sa 'gratitude' pour 'son leadership et son rôle structurant' dans la stratégie du groupe.

À compter du 1er octobre, Dick Boer deviendra administrateur référent et Vice-Président du Conseil, aux côtés de Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, également nommée Vice-Présidente.