M. Paul Bulcke est président de Nestl SA, coprésident du 2030 Water Resources Group, directeur et directeur général de Nestl Health Science SA, membre de la Table ronde européenne des industriels et membre de la IMD Scholarship Foundation. Il siège au Conseil d'administration de L'Oral SA, Roche Holding AG, L'Oral USA, Inc. et Nestl Health Science SA, Nestl Health Science (Deutschland) GmbH, F. Hoffmann-La Roche Ltd. et Stiftung Avenir Suisse. M. Bulcke a été précédemment employé en tant que Chef du marketing chez Nestlé Deutschland AG, Chef du marketing chez Nestlé Cesko sro, Chef du marketing chez Nestlé Slovensko sro, Directeur général - Région Europe chez Nestlé Portugal SA, Chef des ventes et du marketing chez Nestlé Chile SA, Chef des ventes et du marketing chez Nestlé Ecuador SA, directeur des ventes et du marketing de Nestl Peru SA, analyste financier de Scott Graphics International, coprésident du conseil de surveillance de Cereal Partners Worldwide SA, directeur du Conseil international des affaires du Forum mondial de l'économie, vice-président de Nestl Skin Health SA, vice-président exécutif de Nestle (South Africa) Pty Ltd., et coprésident de The Consumer Goods Forum. Il a également siégé au conseil d'administration d'Alcon, Inc. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'Université catholique de Louvain et un diplôme d'études supérieures à la Vlerick Leuven Gent Management School.