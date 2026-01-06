PayPal Ads développe la publicité ciblée via "l'intelligence transactionnelle"

PayPal a dévoilé son programme Transaction Graph Insights & Measurement, une solution de pointe permettant aux annonceurs de suivre le comportement d'achat réel des consommateurs sur l'ensemble du web, et non plus seulement au sein d'un seul site marchand.

S'appuyant sur les données de plus de 430 millions de comptes et de dizaines de millions de marchands, ce nouvel outil offre une visibilité transversale unique, assure PayPal.



Contrairement aux plateformes fermées ("walled gardens"), PayPal peut réconcilier les signaux de recherche, d'achat et de partage (via Venmo notamment) pour identifier les acheteurs à forte intention.



Ulta Beauty, premier partenaire de test, a déjà enregistré une hausse de 20% des dépenses via PayPal durant sa campagne, avec une faveur de marque supérieure de 136% aux références du marché.



Le programme inclut également un volet de mesure tiers avec des partenaires certifiés comme Kantar, Experian et LiveRamp pour valider l'impact réel sur les ventes.



PayPal recule actuellement de 0,4% à New York.