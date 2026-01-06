PayPal Ads développe la publicité ciblée via "l'intelligence transactionnelle"
PayPal a dévoilé son programme Transaction Graph Insights & Measurement, une solution de pointe permettant aux annonceurs de suivre le comportement d'achat réel des consommateurs sur l'ensemble du web, et non plus seulement au sein d'un seul site marchand.
PayPal Holdings, Inc. figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services de paiement en ligne. La société permet aux particuliers et aux professionnels d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services, ainsi que leurs opérations de transfert et de retrait de fonds. PayPal Holdings, Inc. exploite une plateforme technologique dotées de solutions (marques PayPal, PayPal Credit, Venmo et Braintree) destinées à faciliter les paiements assurés via des sites marchands, des dispositifs mobiles, et par le biais de magasins.
Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- revenus des transactions (90,7%) ;
- revenus issus des prestations de services à valeur ajoutée (9,3%).
A fin 2024, PayPal Holdings, Inc. compte 434 millions de comptes actifs.
57,5% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.