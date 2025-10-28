L’action PayPal s’envole de plus 11% mardi à l’ouverture de Wall Street, portée par l’annonce d’un partenariat stratégique avec OpenAI et du premier dividende de l’histoire du groupe. L’accord prévoit l’intégration du réseau mondial de marchands de PayPal dans ChatGPT, permettant aux utilisateurs d’effectuer des achats directement depuis l’interface du chatbot. Cette collaboration inaugure une nouvelle ère du commerce assisté par l’intelligence artificielle, où les outils conversationnels peuvent rechercher, comparer et acheter des produits pour le compte des consommateurs.

Le directeur général de PayPal, Alex Chriss, a salué une étape majeure dans l’évolution du commerce numérique, expliquant que l’intégration du protocole Agentic Commerce permettra aux utilisateurs de "passer du dialogue à l’achat en quelques clics". Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de transformation du groupe, axée sur la rentabilité et les segments à forte marge, après un ralentissement post-pandémie.

En parallèle, PayPal a relevé ses prévisions annuelles de bénéfice ajusté, désormais attendues entre 5,35 et 5,39 dollars par action, contre une fourchette précédente de 5,15 à 5,30 dollars. L’entreprise versera pour la première fois un dividende trimestriel de 14 cents par action, équivalant à 10% du bénéfice ajusté. Les volumes de paiement sont restés dynamiques, en hausse de 7% à 458,1 milliards de dollars, confirmant la résilience du modèle. Ces annonces renforcent la confiance des investisseurs dans la trajectoire financière du groupe, en pleine réorientation vers la profitabilité.