Google et PayPal annoncent un accord stratégique de plusieurs années visant à transformer l'expérience du commerce digital à travers l'IA, l'intégration de paiements et l'infrastructure cloud.
L'alliance prévoit le déploiement d'expériences d'achats basées sur l'intelligence artificielle, combinant les capacités de personnalisation et d'identité de PayPal avec l'expertise technologique de Google.
PayPal intégrera ses solutions (checkout, Hyperwallet, Payouts) dans l'ensemble des produits Google, tandis que PayPal Enterprise Payments deviendra l'un des principaux prestataires de traitement des paiements sur Google Cloud, Google Ads et Google Play.
Parallèlement, PayPal modernisera ses applications et infrastructures via Google Cloud pour soutenir sa future plateforme mondiale de paiements et de commerce.
Sundar Pichai, CEO de Google, souligne que ce partenariat vise à 'rendre les transactions plus simples et plus sûres', tandis qu'Alex Chriss, CEO de PayPal, affirme qu'il 'ouvre de nouvelles opportunités pour marchands et utilisateurs dans le monde entier'.
PayPal conclut un accord stratégique pluriannuel avec Google
Publié le 18/09/2025 à 14:52
